Präst - vikariat med inriktning barn och familj till Tomaskyrkan
2026-04-07
Är du en relationsskapande och initiativrik präst som lockas av att arbeta med barn- och familjeverksamhet i en församling med hög aktivitet och mycket verksamhet? Då kan vi ha tjänsten för dig! Välkommen till ett arbetslag som präglas av en stark vi-känsla och arbetar enligt inställningen "låga trösklar och högt i tak"!
En av dina kollegor heter Anna-Karin och arbetar som kantor:
"Vi är ett glatt och öppet arbetslag som består av kreativa kollegor som gärna testar nya saker och skrattar mycket tillsammans! Vi jobbar i team runt olika åldrar och just nu söker vi en ny prästkollega som ska ingå i barn- och familjeteamet.
Jag började som musiker här för drygt tre år sen och tycker att en av de roligaste sakerna med att jobba här är just att vi jobbar i team runt barnkören. Vi har byggt upp en verksamhet, Köris, där barnen får träffa musiker, präst och församlingsassistent varje vecka genom samtal, pyssel, lek och sång, med målet att jobba med att förbereda kommande mässa med SMÅ och stora. Detta gör vi på olika sätt och det ger många fina samtal med barnen om livet genom olika bibelberättelser, sånger och pyssel.
Jag och min nya kollega kommer även att jobba mycket ihop med förrättningar och jag ser fram emot att välkomna en positiv person som är strukturerad, har idéer och framåtanda och som verkligen brinner för att arbeta med barn. Jag uppskattar mycket att jag får jobba i team och vara kreativ ihop med mina kollegor i såväl planering som genomförande av olika verksamheter och hoppas att få ytterligare en kollega med samma längtan och vilja till teamarbete. I Tomaskyrkan har generationer av församlingsbor passerat och återkommit tack vare hängiven personal och den härliga hemkänslan i lokalerna!"
Om tjänsten
I den här rollen ingår bland annat gudstjänster, kyrkliga handlingar samt arbete med barn- och familjeverksamhet. Samverkan är en stor del av tjänsten, dels inom det egna arbetslaget och övriga pastoratet, dels med utomstående aktörer såsom förskolor, skolor och olika föreningar. Här finns upparbetade samarbeten för dig att förvalta men också stora möjligheter att utveckla, tänka nytt och knyta nya kontakter.
Du kommer att utgå ifrån och tillhöra arbetslaget i Tomaskyrkan men samverka över ett större område, det vi internt kallar det östra området. I närområdet finns ett flertal skolor och församlingshemmet har stora fina utrymmen, mycket verksamhet och många människor som dagligen rör sig i lokalerna. Arbetslaget, som består av ca 16 personer, arbetar i olika team och utöver att ingå i prästteamet kommer du att tillhöra ett barnteam och arbeta nära barnpedagog och musiker.
Vi söker dig som:
Har en teologie kandidatexamen
Är prästvigd i Svenska kyrkans ordning
Har körkort och tillgång till bil
Har goda kunskaper i svenska
Om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn- och familjeverksamhet är det meriterande.
Personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du har förmåga att arbeta väl tillsammans med andra samtidigt som du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på egen hand. Du tar initiativ och sätter i gång aktiviteter och du arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat uppnådda. Vidare tror vi att du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och att du skapar kontakter och underhåller relationer. Slutligen tror vi att du har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat med start i augusti/september 2026 till augusti 2027, eventuellt längre, med 100% sysselsättningsgrad där dag-, kväll- och helgtjänstgöring ingår.
Om du har några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta någon av oss som står angivna längst ner i annonsen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivare Västerås Pastorat
(org.nr 252003-0863), https://www.svenskakyrkan.se/vasteras
Box 5 (visa karta
)
721 03 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska kyrkan Västerås Kontakt
Mia Ehrengren mia.ehrengren@svenskakyrkan.se
