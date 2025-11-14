Praktiskt lagda medarbetare till välkänd teknikproduktion - Norra Stockh...
2025-11-14
Vill du arbeta med teknik i framkant och produkter som används världen över?
Vi söker dig som trivs med praktiskt arbete, har ett öga för detaljer och tycker om att skapa saker med precision. Hos vår kund, ett ledande teknikbolag norr om Stockholm, får du arbeta i en modern och ren miljö med avancerade produkter inom elektronik, optik, mekanik och testning.
Du behöver inte ha lång erfarenhet, men du har sannolikt ett tekniskt intresse och gillar att förstå hur saker fungerar. Kanske har du skruvat, byggt eller mekat på fritiden, eller arbetat praktiskt i tidigare roller. Du får god introduktion och stöttning för att växa in i rollen, oavsett om ditt fokus blir montering, produktion eller testning.
På WeStaff Sweden tror vi att rätt inställning är viktigare än långa CV:n - med motivation och nyfikenhet kommer du långt!
Om tjänstenDu blir en viktig del av produktionskedjan och kan komma att arbeta inom något av följande områden:
• Montering av tekniska komponenter och delsystem
• Produktion med fokus på noggrant hantverk och tydliga rutiner
• Testning av färdiga produkter enligt fastställda metoder och processer
• Kvalitetskontroll och avsyning för att säkerställa hög standard
Arbetet kräver noggrannhet, ansvarstagande och ett strukturerat arbetssätt. Du arbetar både självständigt och tillsammans med erfarna kollegor. Tjänsten är på heltid, dagtid måndag-fredag, med omgående start.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering av små, tekniska komponenter
• Funktionstestning av produkter
• Felsökning enligt instruktioner (beroende på avdelning)
• Följa arbetsinstruktioner, processer eller standarder
• Bidra till ordning, säkerhet och löpande förbättringar
• Samarbete med kollegor för att nå gemensamma produktionsmål
Vem är du?
Vi tror att du är praktiskt lagd, kvalitetsmedveten och har lätt för att lära. Du trivs med att jobba med händerna och uppskattar tydliga rutiner.
Kanske har du tidigare erfarenhet från produktion, service, industri, elektronik, verkstad eller montage: eller så har du ett brinnande teknikintresse och vill utvecklas i en teknisk roll på heltid.
Krav:- Tekniskt intresserad och van vid praktiskt arbete
• Svenska i tal och skrift
• Tillgänglig för omgående start
• Möjlighet att arbeta dagtid måndag-fredag
Meriterande (men inte krav):
• Kunskap inom elektronik, finmekanik eller testning - Vana av lödning, finmontering eller arbete i ESD-säker miljö - Erfarenhet av kvalitetskontroll eller renrumsliknande miljö - Förmåga att förstå ritningar och arbetsinstruktioner - Körkort och tillgång till bil
AnsökanVarmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om Westaff SwedenWestaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559368-8319) Arbetsplats
WeStaff Sweden Kontakt
