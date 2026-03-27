Är du praktiskt lagd? Kom och bli vår verkstadshjälte!

Publiceringsdatum: 2026-03-27

Om tjänsten
Är du händig, flexibel och trivs med praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik? Som allt-i-allo i serviceverkstaden får du en varierad roll där du är med och ser till att allt fungerar, verktyg, maskiner och arbetsflöden. Ena stunden rengör och testar du verktyg, nästa felsöker du en maskin som strejkar, och däremellan laddar och underhåller du utrustning eller hjälper kollegor med olika praktiska uppgifter. Här får du använda hela ditt praktiska kunnande och känna att ditt arbete verkligen gör skillnad.
Arbetstider: Dagtid 07:00-16:00. Tjänsten startar som uthyrning med möjlighet till övertag hos kund.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som allt-i-allo i verkstaden får du verkligen göra lite av varje. Här finns ingen standard dag, utan det är variation, praktiskt arbete och problemlösning. Du kommer att börja dagen med att kolla igenom verktyg och maskiner, rengöra dem noggrant och se till att allt är i toppskick innan det används. Vissa dagar handlar det om att ladda batterier och underhålla verktyg så att de alltid är redo, andra dagar kan det handla om att felsöka en maskin som strejkar eller fixa ett verktyg som plötsligt inte vill samarbeta.
Du kommer också att rycka in där kollegorna behöver hjälp, kanske med montage, kanske med att ställa i ordning verkstaden, eller att se till att arbetsytor och utrustning är redo för nästa projekt. Datorn blir ett verktyg för enklare dokumentation och rapportering, men mestadels handlar det om praktiskt arbete med händerna och problemlösning på plats.
Kort sagt blir du blir verkstadens problemlösare, den som ser till att allt flyter på, som tar tag i det som behövs och får saker att fungera. Du ser problemen innan de blir stora och älskar känslan av att ha löst något som andra kanske skulle ha stannat vid. Varje dag bjuder på nya utmaningar, och du får verkligen känna att det du gör gör skillnad, från små detaljer på verktygen till större uppdrag i verkstaden.
Vem är du?
Vi söker dig som,
• Har körkort
• Truckkort A och B
• Har grundläggande datorvana
• Är flexibel, praktiskt lagd och gillar att ta egna initiativ
Meriterande:
• Erfarenhet av el eller tidigare arbete som verkstadsmekaniker
• Elkompetens är ett plus
Om du vill ha ett praktiskt, varierande och lärorikt jobb där varje dag bjuder på nya utmaningar och där ditt arbete verkligen gör skillnad, då vill vi höra från dig.
Skicka in din ansökan och bli en del av ett team där praktisk skicklighet och problemlösning värderas högt!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Uniflex Kontakt
My Pålsson my.palsson@uniflex.se +46 70 874 64 73 Jobbnummer
9822676