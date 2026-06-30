Praktiskt jobb inom el och kablage i teknisk produktion!

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala
2026-06-30


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Vill du jobba praktiskt med el, kablage, tekniska system och vara med och bygga utrustning som används inom forskning, medicinteknik och industri världen över?
Nu söker vi på WeStaff Sweden elektronikmontörer till vår kund i Uppsala. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö med hög teknisk nivå, där du jobbar nära både el och mekanik i riktigt spännande produkter.
Det här är en roll för dig som har erfarenhet av kablage och praktiskt elarbete, och som vill utvecklas vidare i en stabil och tekniskt avancerad miljö.

Om rollen
Som elektronikmontör arbetar du med montering, kablage och test av tekniska system. Arbetet är praktiskt och sker i team, där du följer ritningar och elscheman.
Du kommer bland annat att:

Jobba med kablage, kabeldragning och elmontering i tekniska system

Montera utifrån ritningar och elscheman

Göra enklare lödning och mekaniskt montage

Testa och felsöka utrustning

Göra enklare justeringar vid behov

Följa upp och dokumentera arbetet i digitala system

Du blir en del av ett erfaret team där man hjälper varandra och jobbar mot höga kvalitetskrav.

Vi söker dig som:

Har praktisk erfarenhet av kablage

Har jobbat inom el, industri, produktion eller liknande praktiskt arbete

Kan läsa ritningar och/eller elscheman (meriterande men inte krav)

Trivs med praktiskt, noggrant och återkommande arbete

Är ansvarstagande och gillar att jobba i team

Har god svenska och grundläggande engelska

Meriterande:

Lödning

Erfarenhet av test eller felsökning

Truck- eller traverskort

Därför ska du välja detta jobb:

Praktiskt jobb med riktig teknik, inte bara monotont montage

Långsiktigt uppdrag med god chans till anställning hos kund

Trygg anställning med kollektivavtal

Bra arbetsmiljö och kunniga kollegor

Möjlighet att utvecklas inom el och teknik

För att hamna i en god gemenskap och en vardag där man trivs ihop och har kul på jobbet!

Praktisk information

Anställning: Heltidsanställning, dagtid (mån-fre)

Start: Omgående, enligt överenskommelse

Längd: Långsiktigt, med god chans till direktanställning hos kund

Plats: Uppsala

Publiceringsdatum
2026-06-30

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996063-2078844".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Uppsala universitet (visa karta)
753 12  UPPSALA

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9985951

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