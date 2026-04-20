Praktiskt arbete med elektronikprodukter
Letar du efter ett praktiskt och organiserat arbete där du får jobba med teknik i en hjälpsam miljö? Vi söker dig som är noggrann, gillar att skapa ordning och som vill bli en del av ett inkluderande team i nya, moderna lokaler i Enköping.
Vår kund är i en spännande tillväxtfas och har nyligen flyttat till fräscha lokaler med bra arbetsmiljö. Här värderas samarbete och omtanke högt, där du får en tydlig introduktion och stöttning från erfarna kollegor.
Om rollen
Som logistiktekniker hanterar du datorer och annan elektronik som ska testas och rengöras innan de skickas vidare. Arbetet innebär att:
Ta emot och registrera produkter i systemet
Testa funktioner som kamera, högtalare och tangentbord via ett testprogram
Granska ytskicket och dokumentera eventuella skador och avvikelser
Nollställa, rengöra och märka produkterna
Packa och förbereda dem för leverans
Det är ett metodiskt arbete där struktur och öga för detaljer är viktigare än tidigare erfarenhet.
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00 Omfattning: Heltid, tillsvidare Tillträde: Omgående
Våra kompetenskrav
Datavana
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret
Detta är även meriterande
Att du som person är detaljstyrd och kvalitetsmedveten
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor
Som anställd hos oss på Jobwise får du en trygg anställning med kollektivavtal och schyssta villkor. Här blir du en del av en gemenskap med engagerade ledare som finns där som stöd hela vägen.
Genom effektiva och moderna digitala verktyg skapar vi mervärde för både kunder och medarbetare. Så ansöker du
