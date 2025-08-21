Praktiskt arbete med elektronikprodukter
Om rollen
Letar du efter ett praktiskt och organiserat arbete där du får jobba med teknik i en hjälpsam miljö? Vi söker dig som är noggrann, gillar att skapa ordning och som vill bli en del av ett inkluderande team i nya, moderna lokaler i Enköping.
Vår kund är i en spännande tillväxtfas och har nyligen flyttat till fräscha lokaler med bra arbetsmiljö. Här värderas samarbete och omtanke högt, där du får en tydlig introduktion och stöttning från erfarna kollegor.
Om rollenSom logistiktekniker hanterar du datorer och annan elektronik som ska testas och rengöras innan de skickas vidare. Arbetet innebär att:
Ta emot och registrera produkter i systemet
Testa funktioner som kamera, högtalare och tangentbord via ett testprogram
Granska ytskicket och dokumentera eventuella skador och avvikelser
Nollställa, rengöra och märka produkterna
Packa och förbereda dem för leverans
Det är ett metodiskt arbete där struktur och öga för detaljer är viktigare än tidigare erfarenhet.
Anställningsform Tjänsten är på heltid och förväntas starta under hösten
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Vi söker dig som Är strukturerad och uppmärksam på detaljer
Är intresserad av teknik och nyfiken på att lära dig nya moment
Besitter god dator- & systemvana
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret krävs. Truckkort, B-körkort och tillgång till egen bil är meriterande.
Dina personliga drivkrafter är av stor vikt för oss på Jobwise
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Jobwise AB
