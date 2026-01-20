Praktiskt arbete med ansvar - bli Däcktekniker hos Euromaster!
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Umeå
, Hudiksvall
, Skellefteå
, Piteå
Vill du ha ett praktiskt och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik? Trivs du med ansvar, kundkontakt och att arbeta med tunga fordon i en verksamhet där säkerhet och kvalitet står i fokus? Nu söker Euromaster i Själevad en däcktekniker som vill bli en viktig del av ett sammansvetsat team. Här får du chansen att arbeta hos Europas och Sveriges största däckkedja och bidra till en tryggare vardag för alla på väg.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Euromasters räkning en Däcktekniker till filialen i Själevad. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Euromaster.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Euromasters önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till lisa.backstrom@pn.se
Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som däcktekniker arbetar du främst med tunga fordon såsom lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner, men du hjälper även till med personbilar vid behov. Du utgår från Euromasters filial i Själevad och har en varierad vardag där både verkstadsarbete och arbete ute hos kund ingår. Stämningen på arbetsplatsen präglas av samarbete, ansvarstagande och ett gemensamt fokus på service och säkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Däckskifte, montering, reparation och balansering
Kundkontakt, ansvar för uppdrag från start till fakturering
Arbete inom Euromasters breakdown-tjänst med utryckningar ute på väg eller hos kund
Viss administration samt stöd till platschef i den dagliga driften
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från arbete inom däck eller bilfackhandeln är meriterande, gärna med arbetsledande uppgifter.
Innehar B-körkort
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
Har kundfokus, driv och gillar en omväxlande arbetsdag
Tidigare haft kundkontakt och försäljningserfarenhet är meriterande
Har datorvana och erfarenhet av administration är ett krav
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas och lyckas i rollen hos Euromaster. Du är noggrann och ansvarsfull, särskilt då säkerhet alltid kommer i första hand. Du har ett naturligt kundfokus, tar egna initiativ och tvekar inte att hugga i där det behövs. Din flexibilitet och vilja att bidra till helheten gör dig till en uppskattad kollega i teamet.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Själevad
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: lisa.backstrom@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta lisa.backstrom@pn.se
.
