Praktiska Gymnasiet Täby söker Matematiklärare 100 %
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Täby Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Täby
2026-07-26
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Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuderVåra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Ditt uppdrag
Tjänsten är ett tillsvidareanställning i matematik. Tjänsten är på 100%. Som lärare i matematik arbetar du för att eleverna skall utveckla sin fulla potential - både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument.
Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar. Det är lika med såväl eleverna som med kollegor..Publiceringsdatum2026-07-26Profil
Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit!
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: 6 augustiPlaceringsort: Täby Anställningsform: TillsvidareSista dag att ansöka är Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Margareta Axtelius,076-677 26 01
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
187 75 TÄBY Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rektor
Margareta Axtelius margareta.axtelius@praktiska.se Jobbnummer
10011712