Praktiska gymnasiet Liljeholmen söker en studie- och yrkesvägledare på 80%
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Om Praktiska Gymnasiet
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
AMBITION handlar om att vi har höga förväntningar på varandra och våra elever, men också att vi ska ge våra elever den bästa undervisningen och agera professionellt och tydligt.
Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev. Vårt mål är att ge den nya generationens arbetskraft, våra elever, möjlighet att vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald, jämställdhet och hållbarhet.
GLÖD symboliserar det engagemang som vi har för varje elev men också för arbetsgivarens situation. Det symboliserar även vår stolthet över vår verksamhet och vårt viktiga uppdrag som del av yrkesutbildare i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig. Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Praktiska Gymnasiet Liljeholmen
Skolan ligger centralt i Liljeholmen och huserar dryga 650 elever och 65 anställda. Vi har nio program: hotell & turism, försäljning & service, bygg & anläggning, el & energi, fordon & transport, barn & fritid, vård & omsorg, industriprogrammet med inriktning låssmed & Hantverksprogrammet med inriktning frisör.
Vi utbildar framtidens arbetskraft och skolan bedriver lärlingutbildning vilket innebär att eleverna gör praktik halva utbildningstiden. Detta ställer höga krav på att vi som skola har tät kontakt med branschen.
Vi har ett gediget elevhälsoteam som är välintegrerat i den vardagliga verksamheten. Vi har stor mångfald i lärarkåren vilket vi är mycket stolta över.
Vår studie- och yrkesvägledare går nu vidare till nya utmaningar och vi söker därför en ny som kan arbeta 80%.
Ditt uppdrag
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 80% med start 11 augusti. Du har ett nära samarbete med skolans personal i det generella vägledningsuppdraget i syfte att bidra till ökad valkompetens hos eleverna. Du kommer även arbeta med individuell vägledning- och information till skolornas elever, både under gymnasietiden och inför framtida studie- och yrkesval. Ett av dina uppdrag är att du, tillsammans med skolans yrkeslärare, är med och utvecklar skolans kontakter med yrkeslivet och på så sätt stärka arbetet med arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du samarbetar med skolans elevhälsoteam. Publiceringsdatum2026-06-02Profil
Du är utbildad studie- och yrkesvägledare med ett sinne för utveckling. Det är viktigt med social kompetens, lösningsfokus och driftighet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras behov. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit. Då utbildningen sker i samverkan med det lokala näringslivet är god lokalkännedom och god branschkunskap meriterande.
Vi erbjuder
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du får rätt förutsättningar för att utvecklas in i din roll. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 15 september. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vid frågor kring tjänsten, kontakta biträdande rektor Camilla Narvehed på 0706151980 eller via mail camilla.narvehed@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se Så ansöker du
