Praktiska Gymnasiet i Sundsvall söker Yrkeslärare mot Industritekniska prog
2026-03-11
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Yrkeslärare
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tills vidare
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
AMBITION handlar om att vi har höga förväntningar på varandra och våra elever, men också att vi ska ge våra elever den bästa undervisningen och agera professionellt och tydligt.
Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev. Vårt mål är att ge den nya generationens arbetskraft, våra elever, möjlighet att vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald, jämställdhet och hållbarhet.
GLÖD symboliserar det engagemang som vi har för varje elev men också för arbetsgivarens situation. Det symboliserar även vår stolthet över vår verksamhet och vårt viktiga uppdrag som del av yrkesutbildare i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig. Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Praktiska Gymnasiet Sundsvall
Praktiska Gymnasiet Sundsvall är en trygg och familjär skola med ett öppet klimat. Vi har en fin gemenskap på skolan mellan elever och lyhörd och engagerad personal. Våra lärare anpassar utbildningen efter varje elev och säkerställer att alla elever känner sig sedda och får möjlighet att utveckla sin kunskap! Hos oss på Praktiska gymnasiet erbjuder vi yrkesutbildning med möjlighet att uppnå högskolebehörighet. Just nu får cirka 390 elever sin gymnasieutbildning hos oss!
Vi erbjuder yrkesutbildning på 8 olika program. Våra lokaler är fräscha och anpassade för god utbildning! Våra utbildningar bygger på att blanda teori med praktik och en stor del av undervisningen består av APL- Arbetsplatsförlagt lärande. Skolan har goda kontakter med näringslivet och vi strävar hela tiden efter att ge våra elever bästa möjliga framtidskompetens och utbildning! Ambition, kraft och glöd är viktiga värdeord för oss att sträva efter.
Det här erbjuder vi digPubliceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Bedriva undervisning, planering och sköta förekommande arbetsuppgifter kopplade till en yrkeslärartjänst på Industritekniskaprogrammet. Vi ser gärna att du har bred erfarenhet av olika delar inom industribranschen. Det är meriterande med kunskaper och erfarenhet inom svets och drift/underhåll. Du förväntas sköta kontakter gentemot bransch samt skaffa, samordna och följa upp APL och APL-platser. I uppdraget ingår också mentorskap och arbete i arbetslag. Inom ramen för tjänsten finns stora möjligheter att påverka utbildningens framtida utformning i och med den nya gymnasiereformen Gy-25. Intervjuer kommer ske löpande så tveka inte att söka redan idag!Kvalifikationer
I första hand söker vi dig som är legitimerad yrkeslärare inom Industritekniskaprogrammet, alternativt har gedigen arbetslivserfarenhet med branscherfarenhet inom området och som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har gedigna kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet samt goda branschkontakter. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska är krav och motsvarande kunskaper i engelska är meriterande. Körkort B är krav. Du behöver vara relationsbyggande och samarbetsvillig i dina kontakter med elever, kollegor och bransch. Du behöver vara planerande och strukturerad men även anpassningsbar och flexibel inför nya situationer.
DITT UPPDRAG
Tillsammans med andra kollegor ingår du i ett arbetslag som ansvarar för hela elevens utbildning med stöd från elevhälsa och skolledning. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor utveckla ämnet. Utöver det ämnesspecifika har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a. mentor och tillsammans coachar du och dina kollegor eleverna både socialt och kunskapsmässigt genom deras tre år på Praktiska Gymnasiet. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar. Det är lika med såväl eleverna som med kollegor.
Övrig information
Som medarbetare inom Praktiska Gymnasiet/AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: 2026-08-12
Placeringsort: Sundsvall
Anställningsform: Tillsvidare anställning. Vi använder oss av 6 månaders provanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Joakim Bouvin, 072-2381697.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
