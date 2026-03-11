Praktiska Gymnasiet i Sundsvall söker lärare i matematik
Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb / Sundsvall Visa alla gymnasielärarjobb i Sundsvall
2026-03-11
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktiska Sverige AB i Sundsvall
, Örnsköldsvik
, Gävle
, Falun
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om Praktiska Gymnasiet
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är ambition, kraft och glöd. Vår värdegrund genomsyrar hela organisationen, oavsett vilken roll du har.
AMBITION handlar om att vi har höga förväntningar på varandra och våra elever, men också att vi ska ge våra elever den bästa undervisningen och agera professionellt och tydligt.
Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev. Vårt mål är att ge den nya generationens arbetskraft, våra elever, möjlighet att vara med och förändra sina branscher i frågor om inkludering, mångfald, jämställdhet och hållbarhet.
GLÖD symboliserar det engagemang som vi har för varje elev men också för arbetsgivarens situation. Det symboliserar även vår stolthet över vår verksamhet och vårt viktiga uppdrag som del av yrkesutbildare i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.
Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Praktiska Gymnasiet Sundsvall
Praktiska Gymnasiet Sundsvall är en trygg och familjär skola med ett öppet klimat. Vi har en fin gemenskap på skolan mellan elever och lyhörd och engagerad personal. Våra lärare anpassar utbildningen efter varje elev och säkerställer att alla elever känner sig sedda och får möjlighet att utveckla sin kunskap! Hos oss på Praktiska gymnasiet erbjuder vi yrkesutbildning med möjlighet att uppnå högskolebehörighet. Just nu får cirka 390 elever sin gymnasieutbildning hos oss!
Vi erbjuder yrkesutbildning på 8 olika program: Bygg- och anläggning, Restaurang- och livsmedel(Bageri), EL- och energiprogrammet, Naturbruksprogrammet, VVS-programmet, Fordonsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Industriprogrammet och IM. Våra lokaler är fräscha och anpassade för god utbildning! Våra utbildningar bygger på att blanda teori med praktik och en stor del av undervisningen består av APL- Arbetsplatsförlagt lärande. Skolan har goda kontakter med näringslivet och vi strävar hela tiden efter att ge våra elever bästa möjliga framtidskompetens och utbildning! Ambition, kraft och glöd är viktiga värdeord för oss att sträva efter.
Ditt uppdrag
Tjänsten är en tillsvidareanställning motsvarande heltid med start 2026-08-12. Du kommer att undervisa och handleda våra elever inom i huvudsak matematik. Det kan även vara aktuellt med undervisning i annat ämne och yrkesinriktad matematik. Tillsammans med andra kollegor ingår du i ett arbetslag som ansvarar för hela elevens utbildning med stöd från elevhälsa och skolledning. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor utveckla ämnet. Utöver det ämnesspecifika har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a. mentor och tillsammans coachar du och dina kollegor eleverna både socialt och kunskapsmässigt genom deras tre år på Praktiska Gymnasiet. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar. Det är lika med såväl eleverna som med kollegor.Publiceringsdatum2026-03-11Profil
I första hand söker vi dig som är legitimerad gymnasielärare i matematik. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för oss är det viktigt att du är intresserad av att arbeta med Praktiska Gymnasiets målgrupp. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit!
Vi erbjuder
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du får rätt förutsättningar för att utvecklas in i lärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Övrig information
Anställningen gäller tillsvidare. Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 6ng tjänsten, kontakta rektor Joakim Bouvin på 072-238 16 97 eller via mail joakim.bouvin@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktiska Sverige AB
(org.nr 556257-5786) Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Jobbnummer
9790943