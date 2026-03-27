Praktiska gymnasiet i Skövde söker vikarierande mentor
Om skolan
Praktiska gymnasiet Skövde erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av: Bygg och anläggning, inriktning husbyggnad eller måleri, Hantverksprogrammet Florist, Fordonsprogrammet, inriktning personbil, Vård- och omsorgsprogrammet och Försäljning och serviceprogrammet. I dagsläget har skolan cirka 200 st elever och ungefär 25 st medarbetare.
Om du vill läsa mer, besök oss på : https://praktiska.se/skovde/
Ditt uppdragSom heltidsmentor hos oss arbetar du för att eleven ska lyckas ta examen. Eleverna hos oss behöver stöd av dig för att klara av sitt skoluppdrag och du är ofta en kommunikationslänk mellan lärare, elever eller andra myndigheter. Tjänsten är ett vikariat med start enligt 3 augusti. I detta uppdrag ingår att ansvara för all typ av dokumentation, hålla i utvecklingssamtal, följa upp och utvärdera eleven skolsituation, ha god kännedom om elevens närvaro och arbeta främjande med denna samt vara en god kontaktlänk mellan eleven, lärare och vårdnadshavare.
I din roll arbetar du nära den andra mentorn vi har på skolan, lärare, EHT och skolans ledning och en del i arbetet innebär också att underlätta skolans dagliga verksamhet och ge god service gentemot elever, kollegor, vårdnadshavare och besökare.
Din profilVi söker dig som är kommunikativ, effektiv, organiserad och noggrann. Du arbetar kvalitetssäkert, tar ansvar och lägger stor vikt vid goda relationer. Det är meriterande med en bakgrund inom skolomsorg eller liknande. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket och har en god vana av att dokumentera. Önskvärd är om du har erfarenhet av studieplanering och studieteknik.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuderVåra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.ÖvrigtAnsök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 10 april. Tjänsten är ett vikariat på 80 % med start den 3 augusti- avslut i juni. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ange även löneanspråk i din ansökan. Utdrag ur belastningsregistret visas upp vid intervju. Vid frågor kring tjänsten, kontakta TF rektor Anna Patricia Herzig på 072-232 09 35 eller via mail annapatricia.herzig@praktiska.se
Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
549 37 SKÖVDE
Skövde
HR Manager
Anna Patricia Herzig annapatricia.herzig@praktiska.se
