Praktiska gymnasiet i Nykvarn söker yrkeslärare i Bygg- och anläggning
2025-11-06
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Om skolan
Praktiska gymnasiet Nykvarn erbjuder elever ett koncept där teori varvas med praktiska övningar både inne på skolan och ute på arbetsplatser. På Praktiska ställer vi höga krav på oss själva för att skapa de bästa förutsättningarna för en lärorik och rolig utbildning. Vår undervisning präglas av flexibilitet, närhet och praktiskt lärande. Vårt programutbud utgörs av:BA, EE, FT, FS, FR, IN, NB, VF och NB- programmet. I dagsläget har skolan ca 270st elever och ungefär 30st medarbetare.
Praktiska Gymnasiet Nykvarn är en liten och familjär skola där alla känner alla och hjälps åt. Här blir du snabbt en del av gemenskapen - både elever och lärare stöttar varandra för att alla ska lyckas. Skolan ligger i hjärtat av Nykvarn, med nära till både natur och samhällsliv - en perfekt plats att växa, lära och hitta din framtida väg.
Om du vill läsa mer, besök oss på praktiska.se/nykvarn
Ditt uppdrag
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse. Du kommer att undervisa och handleda våra elever inom Bygg- och anläggningsämnena tillsammans med nuvarande BA-lärare. Vi har yrkesutgångarna husbyggnad, måleri samt mark- och anläggning och ser gärna att du har fördjupad kunskap i måleri eller mark- och anläggning. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmet som ämnet. Utöver yrkesspecifika uppgifter har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a. mentor och tillsammans coachar du och dina kollegor eleverna både socialt och kunskapsmässigt genom deras tre år på Praktiska Gymnasiet. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Vi söker dig som är legitimerad yrkeslärare i Bygg- och anläggning. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du som saknar lärarlegitimation har möjlighet att söka till tjänsten. Du och skolans rektor lägger i sådana fall gemensamt upp en plan för hur du kan bli legitimerad med kortast väg. I arbetsuppgifterna ingår kontakt med näringslivet då en stor del av elevernas studietid består av arbetsplatsförlagt lärande (APL) och därför är god kommunikation med arbetsgivare meriterande.
Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov, och att du identifierar dig med vår värdegrund och våra ledord. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit!
Var med och forma framtidens yrkesutbildning!
Praktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi strävar efter att ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att tidigt kliva ut i arbetslivet. Vi vet att en bra yrkesutbildning resulterar i jobb direkt efter gymnasiet, men också en framtidstro. Vi tar vår samhällsroll på största allvar och vår vision är att ge våra elever verktygen att vara med och förändra arbetsmarknaden mot det bättre. Vår vision speglas i vår värdegrund.
AMBITION handlar om att ha höga förväntningar på varandra och våra elever. Genom KRAFT samverkar vi tillsammans kring varje elev oavsett våra roller. GLÖD återspeglar vår stolthet kring det viktiga samhällsansvar vi som yrkesutbildare har i Sverige.
En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv, vilket utvecklar samhället som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har en plan klar för sig.
Vår roll är att visa vägen genom att inspirera och utbilda framtidens arbetskraft. Det är något som både samhället och våra elever vinner på.
Vi erbjuder
Våra medarbetares hälsa och välmående är viktigt för oss. På våra skolor erbjuds därför medarbetare förmåner som friskvårdsbidrag, föräldralön och företagshälsovård.
Därutöver erbjuder Praktiska gymnasiet även internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast den 28 november . Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Emma Sennebäck via mail emma.senneback@praktiska.se
. Varmt välkommen med din ansökan!
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se
