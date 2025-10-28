Praktiska gymnasiet i Falun söker lärare till fordonsprogrammet
2025-10-28
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Introduktion
Praktiska Gymnasiet i Falun söker nu en engagerad och kompetent lärare till vårt fordonsprogram. Vi är en del av en växande organisation som erbjuder yrkesutbildningar av hög kvalitet, och vi söker dig som vill bidra till att forma framtidens arbetskraft inom fordonsbranschen. Vår skola, som ligger i moderna lokaler, är utrustad med en fullt utvecklad fordonsverkstad där våra elever får möjlighet att praktisera sina kunskaper. Om du är passionerad för att undervisa och har en bakgrund inom fordon eller transport, är detta en fantastisk möjlighet för dig att göra skillnad.
Om rollen
Som lärare på fordonsprogrammet kommer du att spela en central roll i våra elevers utbildning. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med läroplanen. Tjänsten är på heltid och starten sker enligt överenskommelse. Du kommer att arbeta i nära samarbete med både elever och kollegor för att skapa en inspirerande och lärorik miljö. En viktig del av rollen är att integrera praktiskt arbete med teoretisk undervisning, vilket gör att eleverna får en helhetsförståelse för sitt framtida yrke.Publiceringsdatum2025-10-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad yrkeslärare inom fordon- och transportprogrammet eller har en bakgrund som personbilsmekaniker. Du bör ha en god förståelse för fordonsbranschen och vara uppdaterad med aktuella teknologier och metoder. Vi värdesätter även erfarenhet av lärlingskoncept och samarbete med det lokala näringslivet. För att trivas i rollen ser vi att du är en kommunikativ och engagerad person som brinner för att utbilda och inspirera unga människor. Du behöver också ha en pedagogisk förmåga och ett intresse för att utveckla undervisningsmetoder som möter elevernas behov.Dina arbetsuppgifter
I din roll som lärare kommer du att ha ansvar för en rad olika arbetsuppgifter, bland annat:
• Planera och genomföra undervisning inom fordonsprogrammet.
• Bedöma och följa upp elevers prestationer och utveckling.
• Genomföra företagsbesök och uppföljningsarbete i samarbete med lokala verkstäder.
• Utveckla och anpassa undervisningsmaterial och metoder för att möta elevernas behov.
• Delta i skolans utvecklingsarbete och samarbeta med kollegor för att förbättra utbildningen.
Du kommer att bidra till att skapa en positiv och stimulerande lärmiljö där eleverna kan utveckla sina praktiska och teoretiska färdigheter.
Vi erbjuder
Vi på Praktiska Gymnasiet erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till professionell utveckling. Du får vara en del av ett engagerat team som arbetar för att utbilda framtidens arbetskraft. Vi erbjuder:
• En heltidstjänst med konkurrenskraftiga villkor och goda förmåner.
• Moderna och fräscha lokaler med en fullt utrustad fordonsverkstad.
• Stöd i din professionella utveckling genom utbildningar och fortbildning.
• En kollegial och inkluderande arbetsmiljö.
Praktiska gymnasiet erbjuder internutbildningar för nyanställda olegitimerade lärare, och har ett pågående samarbete med de olika nationella lärosätena som erbjuder vidareutbildning av lärare (VAL) för att stötta våra lärare att bli legitimerade.
Läs mer om våra unika medarbetarerbjudanden här.
Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till att forma framtiden för våra elever!Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av Praktiska Gymnasiet i Falun och bidra till vår vision att utbilda framtidens arbetskraft? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa om din bakgrund och varför just du skulle passa för denna spännande roll. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan. För frågor kring tjänsten, kontakta rektor Linnea Fahlström, på 0705443233 eller linnea.fahlstrom@praktiska.se
På Instagram kan du ta del av vår verksamhet "in action" : praktiska_falun
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktiska Sverige AB
(org.nr 556257-5786) Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Jobbnummer
