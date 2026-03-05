Praktisk tjänstgöring för Specialistläkare i projektet Med3Comp Falun
2026-03-05
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Region Dalarna erbjuder en unik kombination av professionella möjligheter och hög livskvalitet. Här finns en rik kulturhistoria, vacker natur och stora möjligheter till friluftsliv - från vandring och skidåkning till rogivande stunder i natursköna miljöer. Med närhet till både lugn landsbygd och större städer skapas en harmonisk balans mellan arbete och fritid. Genom projektet Med3Comp erbjuder vi en unik möjlighet för specialistläkare utbildade utanför EU/EES att genomföra praktisk tjänstgöring under sex månader. Läs mer om projektet här: https://www.regiondalarna.se/jobb-och-utbildning/career/med3comp/
Praktisk tjänstgöring för Specialistläkare i projektet Med3Comp FalunPubliceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Are you a specialist physician educated outside the EU/EES? Join Region Dalarna's EU-funded Med3Comp project and complete six months of clinical training, with language support and integration assistance available.
Swedish language level B2 or higher is required, and a decision from the Swedish National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen) confirming the need for clinical training must be attached.
Med3Comp är ett EU-finansierat projekt som syftar till att underlätta valideringsprocessen för specialistläkare utbildade utanför EU/EES samt att stödja både professionell och social integration i Sverige.
Som deltagare i programmet kommer du att:
Delta i klinisk praktik under 6 månader, praktisk tjänstgöring.
Få språkligt stöd vid behov.
Delta i samhällsorientering, som del i din integration i det svenska samhället.
Få hjälp med praktiska frågor såsom arbetstillstånd, boende och skolor för både dig och eventuella medflyttande.
Övrig information
Om inte ansökningsformuläret fungerar kan du skicka dina ansökningshandlingar till info.med3comp@regiondalarna.seKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har fått beslut om att genomföra praktisk tjänstgöring av Socialstyrelsen.
Har språkkunskaper i svenska på minst nivå B2 och som vi bedömer tillräckliga för praktisk tjänstgöring.
Är specialistläkare.
OBS, vi har ej möjlighet att hantera ansökningar som inte har beslutet om praktisk tjänstgöring bifogat.
Personliga egenskaper:
Det är viktigt att du kan arbeta bra med andra, är lyhörd och har ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Urval till projektet baseras på Region Dalarnas aktuella behov av specialistläkare. Till exempel, om en vårdcentral söker specialistläkare inom allmänmedicin, kommer denna specialitet att prioriteras i urvalet av ansökningar. Det är dock avgörande att alla krav och personliga egenskaper uppfylls.Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer - skicka in din ansökan så snart som möjligt!
