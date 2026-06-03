Praktisk tjänstgöring för läkare med examen utanför EU/EES
Borås Vårdcentral AB / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2026-06-03
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Borås Vårdcentral & BVC erbjuder kvalitativ vård med hög serviceanda, god tillgänglighet, bemötande, kommunikation och kontinuitet. Vår vårdcentral skall vara välkomnande och erbjuda delaktighet och ha helhetssyn på den enskildes behov. Vi uppmuntrar utveckling hos personalen.
Vår verksamhet växer och vill därför utöka vårt team med läkare med examen utanför EU/EES som ska göra sin praktiska tjänstgöring.
Du som söker praktisk tjänstgöring är läkare med utländsk utbildning utanför EU/EES och har klarat Socialstyrelsens kunskapsprov. Du ska bifoga följande dokument i samband med ansökan:
• Beslut från Socialstyrelsen om 6 månader praktisk tjänstgöring
• Betyg/intyg i svenska språket motsvarande Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk(GERS) eller kurs/prov som ger behörighet till högskolestudier
• CV
• Personligt brev Om du befinner dig i Sverige och har någon form av arbetstillstånd/uppehållstillstånd för studier från Migrationsverket ber vi dig informera oss om detta i din ansökan.
Är du positiv, flexibel och har lätt för att samarbeta kommer du passa bra in hos oss.
Du har datorvana och goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt. Vi arbetar med journalsystemet Asynja Visph.
Vi är mycket lyhörda för personliga önskemål.
Vidare får du inflytande och delaktighet i verksamheten och en god arbetsmiljö i trevliga och ljusa lokaler.
Vi vill ha en platt organisation och vi arbetar som ett team för att ta vara på medarbetarnas förmågor för kontinuerlig utveckling och utvärdering av vårt arbetssätt och resultat. Både delaktighet och kompetensutveckling kommer vara grundpelaren i vår organisation och hur vi vill arbeta tillsammans.
Borås vårdcentral vill ta tillvara kvaliteter såsom jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald för att utveckla verksamheten.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Vi ser fram emot att erhålla din ansökan inklusive CV och personligt brev till jobb@borasvc.se
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobb@borasvc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Läkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Vårdcentral AB
(org.nr 559121-7491), http://www.borasvc.se
Herrljungagatan 1 (visa karta
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506 30 BORÅS Jobbnummer
9944665