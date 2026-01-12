Praktisk tjänstgöring efter kunskapsprov för läkare
Praktisk tjänstgöring genomförs under sex månader och är ett led i att du som läkare har möjlighet att ansöka om svensk legitimation via Socialstyrelsen.
Det är alltså ingen tillsvidareanställning, utan en tidsbegränsad period då dina medicinska kunskaper och färdigheter bedöms.
Formella krav för att få söka praktisk tjänstgöring
Du som söker praktisk tjänstgöring är läkare med utländsk utbildning utanför EU/EES och har klarat Socialstyrelsens kunskapsprov.
Följande dokument ska bifogas ansökan:
Beslut från Socialstyrelsen om 6 månader praktisk tjänstgöring
Betyg/intyg i svenska språket motsvarande Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk(GERS) eller kurs/prov som ger behörighet till högskolestudier
CV
Personligt brev
Om du befinner dig i Sverige och har någon form av arbetstillstånd/uppehållstillstånd för studier från Migrationsverket ber vi dig informera oss om detta i din ansökan.
Genomförande
International Office tar emot alla intresseanmälningar och tar därefter kontakt med lämplig klinik/vårdcentral för att undersöka om de har möjlighet att erbjuda plats för praktisk tjänstgöring. International Office har inga egna platser att förfoga över. Tillgången på platser inom Region Östergötland varierar över tid. Det innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda praktisk tjänstgöring till alla som söker. Vi rekommenderar dig därför att även söka hos andra regioner.
Om kliniken/vårdcentralen har möjlighet att ta emot en läkare för praktisk tjänstgöring kallas du till intervju. Därefter fattar verksamhetschefen beslut om praktisk tjänstgöring kan erbjudas. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
