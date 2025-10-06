Praktisk roll med frihet under ansvar - Tekniker till Siccum
2025-10-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Vill du vara med och utveckla framtidens miljöteknik? Är du praktiskt lagd, nyfiken och vill arbeta i en roll med stor frihet under ansvar? Då kan Siccum vara nästa steg för dig.
Vi söker dig som har rätt inställning och driv - resten får du lära dig. Som tekniker hos Siccum får du en spännande och varierad vardag där du bidrar till hållbara lösningar, arbetar i ett engagerat team inom ett platt bolag där du får stora möjligheter att påverka och utvecklas.
Information om tjänsten
Siccum är ett företag i framkant inom frysavvattning - en teknik som möjliggör kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att hantera avfall och återvinna värdefulla resurser. Med bas i Luleå och Pajala arbetar Siccum för att optimera avvattning av olika material, vilket leder till både ekonomiska och miljömässiga vinster.
Nu söker Siccum en tekniker till sin verksamhet i Luleå. Rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och du anställs direkt hos Siccum. Deras önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Som tekniker hos Siccum får du en praktisk och varierad roll, där du arbetar med installation, drift och underhåll av frysavvattningssystem. Du blir en del av ett engagerat team som driver teknikutvecklingen framåt och skapar hållbara lösningar för framtiden. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Montera, underhålla och justera frysavvattningsutrustning.
Planera och förbereda material och verktyg för olika arbetsmoment.
Säkerställa att produktionen sker effektivt och enligt kvalitetskrav.
Lösa tekniska problem och rapportera större avvikelser till arbetsledning.
Delta i förbättringsarbete och utveckla smartare arbetssätt.
Samarbeta med kollegor och bidra till en säker och effektiv arbetsplats.
Vi söker dig som
Är händig och lösningsorienterad - kanske har du skruvat mycket på egen hand, jobbat inom industri, lantbruk eller annan praktisk verksamhet.
Har viss erfarenhet inom el, mekanik eller industriell produktion - antingen genom utbildning eller praktiskt arbete.
Är självgående och trivs med frihet under ansvar.
Har B-körkort.
Har förarbevis för hjullastare
Viktigast för denna rekrytering är att du är nyfiken och engagerad - resten kan Siccum lära dig.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Luleå
Urval: Sker löpande
Kontakt: Hanna Degerhäll
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
