Praktisk medarbetare / Hemmafixare sökes till 365 BTS!
365 BTS AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-16
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Om jobbet
Vi på 365 BTS förenklar vardagen för människor genom smidiga och prisvärda hemmafixartjänster – allt från möbelmontering till TV-installation och uppsättning av hyllor. Vi söker nu självgående, praktiska och serviceinriktade medarbetare som vill jobba flexibelt och själva styra sin tid.
Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete där du gör konkret nytta för kunder i deras hem. Du är ute hos kund, löser praktiska problem och ser till att varje uppdrag slutar med ett leende.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
Möbelmontering (IKEA och andra märken)
Uppsättning av hyllor, tavlor och speglar
Installation av TV, router och hemelektronik
Ihopbyggnad av grillar, studsmattor och trädgårdsmöbler
Allmän hantverkshjälp i kunders hem
Planering av egen dag och fritt val av uppdrag (frilansliknande roll)
Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet som hemmafixare, hantverkare eller fastighetsskötare
Har goda kunskaper i svenska – både i tal och skrift
Har B-körkort (manuel växellåda)
Är serviceinriktad, noggrann och punktlig
Är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad
Trivs med kundkontakt och är trygg i mötet med människor
Meriterande
Tidigare erfarenhet från servicebranschen (t.ex. butik, kundtjänst, restaurang)
Erfarenhet av liknande uppdrag som frilans eller via plattformar
Vi erbjuder
Flexibel arbetstid – du bestämmer själv när och hur mycket du vill arbeta
Veckovis löneutbetalning – snabbt och smidigt
Introduktion – vi lär upp dig så du känner dig trygg i rollen
Utvecklingsmöjligheter – möjlighet att växa med oss
Härlig gemenskap – ett gäng som hjälps åt och har kul tillsammans
Varierande uppdrag – ingen dag är den andra lik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: jobb@365bts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 365 BTS AB
(org.nr 559069-0334)
117 34 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9966486