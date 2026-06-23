Praktisk medarbetare / Hemmafixare sökes till 365 BTS!

365 BTS AB / Snickarjobb / Stockholm
2026-06-23


Visa alla snickarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos 365 BTS AB i Stockholm, Danderyd, Järfälla, Botkyrka, Täby eller i hela Sverige

Om jobbet
Vi på 365 BTS förenklar vardagen för människor genom smidiga och prisvärda hemmafixartjänster – allt från möbelmontering till TV-installation och uppsättning av hyllor. Vi söker nu självgående, praktiska och serviceinriktade medarbetare som vill jobba flexibelt och själva styra sin tid.
Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete där du gör konkret nytta för kunder i deras hem. Du är ute hos kund, löser praktiska problem och ser till att varje uppdrag slutar med ett leende.

Publiceringsdatum
2026-06-23

Dina arbetsuppgifter
Möbelmontering (IKEA och andra märken)
Uppsättning av hyllor, tavlor och speglar
Installation av TV, router och hemelektronik
Ihopbyggnad av grillar, studsmattor och trädgårdsmöbler
Allmän hantverkshjälp i kunders hem
Planering av egen dag och fritt val av uppdrag (frilansliknande roll)

Vi söker dig som
Har praktisk erfarenhet som hemmafixare, hantverkare eller fastighetsskötare

Har goda kunskaper i svenska – både i tal och skrift
Har B-körkort (manuel växellåda)
Är serviceinriktad, noggrann och punktlig
Är självgående, initiativtagande och lösningsorienterad
Trivs med kundkontakt och är trygg i mötet med människor

Meriterande
Tidigare erfarenhet från servicebranschen (t.ex. butik, kundtjänst, restaurang)
Erfarenhet av liknande uppdrag som frilans eller via plattformar

Vi erbjuder
Flexibel arbetstid – du bestämmer själv när och hur mycket du vill arbeta
Veckovis löneutbetalning – snabbt och smidigt
Introduktion – vi lär upp dig så du känner dig trygg i rollen
Utvecklingsmöjligheter – möjlighet att växa med oss
Härlig gemenskap – ett gäng som hjälps åt och har kul tillsammans
Varierande uppdrag – ingen dag är den andra lik

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: jobb@365bts.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MONTÖR".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
365 BTS AB (org.nr 559069-0334)
Upplagsvägen 30 (visa karta)
117 41  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9975378

Prenumerera på jobb från 365 BTS AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos 365 BTS AB: