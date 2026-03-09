Praktisk bänkarbetare till verkstad

Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Verktygsmakarjobb / Göteborg
2026-03-09


Är du praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna? Har du erfarenhet av verkstadsarbete och gillar precision? Då kan du vara den vi söker.

Publiceringsdatum
2026-03-09

Om tjänsten
Som bänkarbetare arbetar du med montering, justering och bearbetning av detaljer vid arbetsbänk. Arbetet kräver noggrannhet, kvalitetstänk och förmåga att samarbeta med kollegor i produktionen. Du kommer även att självständigt rigga upp arbeten utifrån ritningar.

Dina arbetsuppgifter
Borra i pelarborrmaskin

Gänga

Försänka

Brotscha

Pressa i fästelement såsom presskruvar och pressmuttrar

Montera pop-nuts och popnitar

Läsa ritningar och självständigt rigga upp arbeten

Vi söker dig som

Har erfarenhet av verkstadsarbete eller liknande praktiskt arbete

Kan läsa och arbeta efter ritningar

Är praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande

Har ett lösningsorienterat arbetssätt

Trivs med att arbeta i team men även självständigt

Behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder

En stabil arbetsplats i ett trevligt och sammansvetsat team

Varierande arbetsuppgifter i en praktisk miljö

Möjlighet att utvecklas inom företaget

Så ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!

Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7356166-1882518".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta)
418 79  GÖTEBORG

Arbetsplats
Wrkfrc

Jobbnummer
9786246

