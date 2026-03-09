Praktisk bänkarbetare till verkstad
Är du praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna? Har du erfarenhet av verkstadsarbete och gillar precision? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som bänkarbetare arbetar du med montering, justering och bearbetning av detaljer vid arbetsbänk. Arbetet kräver noggrannhet, kvalitetstänk och förmåga att samarbeta med kollegor i produktionen. Du kommer även att självständigt rigga upp arbeten utifrån ritningar.Dina arbetsuppgifter
Borra i pelarborrmaskin
Gänga
Försänka
Brotscha
Pressa i fästelement såsom presskruvar och pressmuttrar
Montera pop-nuts och popnitar
Läsa ritningar och självständigt rigga upp arbeten
Vi söker dig som
Har erfarenhet av verkstadsarbete eller liknande praktiskt arbete
Kan läsa och arbeta efter ritningar
Är praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande
Har ett lösningsorienterat arbetssätt
Trivs med att arbeta i team men även självständigt
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats i ett trevligt och sammansvetsat team
Varierande arbetsuppgifter i en praktisk miljö
Möjlighet att utvecklas inom företagetSå ansöker du
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Om WRKFRC
WRKFRC har med fokus på rätt kandidat på rätt plats supportat tillverkningsindustrin i väst Sverige sedan 2009. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsbolag, vilket betyder att vi följer kollektivavtal och kompetensförtagens stadgar.
Vi är idag cirka 120 konsulter inom området Industri & Logistik och i ständig tillväxt. Så ansöker du
