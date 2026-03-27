Praktiksamordnare till kommunala aktivitetsansvaret
2026-03-27
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
I rollen som praktiksamordnare kommer du att spela en nyckelroll i att identifiera, kvalitetssäkra och etablera praktikplatser för våra ungdomar. Du kommer aktivt att söka och utvärdera potentiella praktikplatser som matchar ungdomarnas individuella behov och intressen, samt bygga och upprätthålla starka relationer med lokala företag, organisationer och offentliga verksamheter. Du kommer att bidra till den gemensamma databasen över tillgängliga praktikplatser med relevant information, samt kvalitetssäkra dessa platser genom riskbedömningar.
Du kommer att förbereda ungdomarna inför praktiken genom individuella samtal för att identifiera deras intressen, styrkor och utvecklingsområden, och sätta individuella mål i samråd med ungdomar, koordinatorer och arbetsplatser. Du ansvarar för att ta fram gemensamma praktikavtal och genomföra introduktioner för ungdomar om arbetsplatskultur, arbetsrätt och praktiska färdigheter, samt ge stöd och handledning till arbetsplatserna för att skapa en välkomnande och stödjande praktikmiljö.
Under praktikperioden kommer du att etablera tydliga kommunikationskanaler och använda relevanta verktyg för kommunikation mellan det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) , ungdom och arbetsplatsen. Du genomför regelbundna uppföljningsbesök för att säkerställa att praktiken fungerar väl, dokumenterar och utvärderar praktikperioden, samt hanterar eventuella problem som uppstår. Du kommer även att ansvara för dokumentation som ligger till grund för ungdomens framtidsplanering som en del av samverkan med med extern samverkanspartner.
Du ingår även i ett nätverk bestående av ytterligare tre praktiksamordnare som samarbetar för att öka ungdomars möjlighet till anställning eller i övergången till vidare studier. I uppdraget ingår även att ordna studiebesök till arbetsplatser och andra aktörer.
Som praktiksomardnare kommer du att vara en del av KAA . Vi utgår från lokaler i samma byggnad som Stångs magasin men flyttar under hösten till Utbildningskontorets lokaler på Apotekaregatan. Du kommer också att samarbeta med Framtidsfokus vars verksamhet bedrivs på Linnégymnasiet.
Samverkan är en viktig del av rollen, där du har ett nära och dagligt samarbete med övriga kollegor inom KAA samt gruppverksamheten Framtidsfokus. Du samverkar också med praktikteamet inom introduktionsprogrammen, Mottagningsgruppen för introduktionsprogram, Stadsmissionen samt andra verksamheter såsom integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Du deltar i det gemensamma arbetet genom kontinuerliga teammöten för att utbyta erfarenheter, utveckla strategier och följa upp resultat.
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag och flextidsavtal tillämpas.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten (till exempel inom beteendevetenskap, arbetsterapi eller studie- och yrkesvägledning) alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar i behov av stöd och med NPF-diagnoser. Har du tidigare arbetat som arbetsmarknadskonsulent, arbetsgivarkoordinator eller SYV eller har annan liknande erfarenhet ses det som meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med praktiksamordning samt kvalitetssäkring av arbetsplatser.
För rollen behöver du goda kunskaper om det kommunala aktivitietsansvarets målgrupp samt god kännedom och ett brett kontaktnät inom lokal arbetsmarknad och näringsliv. Då språket är ett av dina viktigaste arbetsverktyg ställer tjänsten krav på goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Då tjänsten innebär skriftlig dokumentation såväl internt som gentemot externa samarbetspartners ställs krav på att du har tidigare erfarenhet av skriftlig dokumentation i tjänsten.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du arbetar bra med andra, är utåtriktad samt skapar och underhåller relationer. Att lyssna och kommunicera på ett konstruktivt sätt är för dig en självklarhet. Du tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och driver själv ditt arbete framåt. Du påverkar andra människors motivation och tillför energi och lust i arbetet. Eftersom att du i arbetet möter individer med olika bakgrund och förutsättningar är det viktigt att du värdesätter olikheter och tar med dessa i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs.
Vill du vara med och utforma denna nya tjänst tillsammans med koordinatorerna inom KAA ? Välkommen med din ansökan till oss!
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16881
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/
9822651