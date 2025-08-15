Praktiksamordnare Arbete och Utveckling
2025-08-15
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2025-08-15Beskrivning
Jobbet innebär att du ska knyta kontakt med olika arbetsgivare och verksamheter för att ge möjlighet till praktikplatser.
Målsättningen är att vi ska ha en plattform för praktiksamordning som håller över tid.Dina arbetsuppgifter
Anskaffa och samordna praktikplatser. Strukturera en mall som fungerar som plattform för praktikplatser.
Knyta relationer och utveckla samarbetet med arbetsgivare, föreningar och kommunala verksamheter. Stötta elev / praktikant och arbetsplatsen vid praktikstart. Följa upp praktik.
Det är en projektanställning i vilken det ingår administrativa uppgifter.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, samhällsvetenskap eller likande område. Erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor, kompetensförsörjning och arbete med individer som står långt från arbetsmarknaden är ett krav. Erfarenhet från offentlig sektor, utbildning i och erfarenhet av Supported employment är meriterande.
För att lyckas i uppdraget behöver du vara lösningsinriktad, strukturerad och samtidigt flexibel. Du behöver ha förmåga att knyta kontakter och vara bra på att bibehålla relationer i arbetslivet som förutsätter en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt. Du ska kunna stötta arbetsgivare/ handledare för praktikanter. Du ska ha kunskap om att stötta personer med olika behov av anpassning.
Personlig lämplighet är avgörande. Anställningsvillkor
B-körkort är ett krav
Goda kunskaper i svenska
Projektanställningen sträcker sig till 20261231. Start så snart som möjligt.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Barn- och utbildningsförvaltningen, AME
Sanna Bertilsson 0533681030
