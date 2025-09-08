Praktikplats till juriststudent våren 2026 (placering Örebro)
Ek Juridik är en juristbyrå som är specialiserad inom ett flertal rättsområden; både inom förvaltningsrätt och civilrätt. Vi är dedikerade att tillvarata människors rättigheter och lika värde, samt att bidra till företags och organisationers framgång. Med kompetens och engagemang strävar vi efter att skapa rättvisa och trygghet samt göra juridiken begriplig för våra klienter. Våra jurister tillhandahåller högkvalitativ juridisk rådgivning och service utifrån klientens behov och drivs av ledorden Tryggt, Personligt och Rättvist. Sedan starten har vi haft en stadig tillväxt med uppdrag över hela landet, huvudkontoret finns i Örebro. Läs mer på https://ekjuridik.se/, http://www.linkedin.com/company/ekjuridik
Vi erbjuder nu praktikplats till dig som under våren 2026 studerar termin 7-9 på juristprogrammet och som vill göra praktik hos oss.
Praktiken måste vara av omfattningen minst 10 veckor. Vi är i en tillväxtfas och hoppas efter avslutad praktik kunna erbjuda rätt kandidat möjlighet till deltidsanställning under resterande studietid såväl som möjlighet till anställning efter avslutade studier. I rollen som praktikant kommer du att arbeta brett inom alla byråns expertområden: arbetsrätt, avtalsrätt, familjerätt, upphandlingsrätt, personlig assistans, socialrätt, förvaltningsrätt, tillstånd, tillsyn och återkrav.
UPPGIFTER
Som praktikant kommer du att ha varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta tillsammans med våra jurister i pågående ärenden och tilldelas juridiska arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna kommer bland annat bestå av att:
- praktisera juridiskt arbete genom att bistå juristerna med rättsutredningar
- vara delaktig i och arbeta med juridiska frågeställningar i pågående ärenden
- delta vid klientmöten
- följa med på domstolsförhandlingar
- skriva artiklar
- i övrigt bistå juristerna med administrativa/praktiska uppgifter såsom att ringa till olika myndigheter/inhämta information
DU SOM SÖKER
- är juriststudent och går termin 7-9 våren 2026
- kan uttrycka dig väl i skrift och tal
- brinner för juridik och att utvecklas inom området
- är kontaktskapande med förmåga att skapa långsiktiga relationer
- är empatisk och har en god kommunikativ förmåga
- är driven och resultatinriktad
- kan hålla ett högt tempo och är strukturerad
EK JURIDIK SOM ARBETSPLATS
- Det viktigaste för oss är att få göra skillnad för våra klienter!
- Trivsel och hälsa genomsyrar vår arbetsplats och bygger vår företagskultur.
- För oss innebär goda relationer framgång.
- Vi jobbar hårt och skapar samtidigt utrymme för hållbarhet i övriga delar av livet.
- Hos oss erbjuds du en stimulerande miljö med möjlighet att påverka din arbetssituation, dina arbetsuppgifter och din framtida utveckling.
- Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och andra förmåner.
ANSÖKAN OCH TILLTRÄDE
Praktikperioden sker enligt överenskommelse under våren 2026. Sista ansökningsdag är den 19 oktober 2026.
Känner du att skulle passa i rollen är du varmt välkommen att skicka in din ansökan med:
- personligt brev
- CV
- relevanta betyg och intyg
