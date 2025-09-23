Praktikplats inom lager och logistik Lagerpro malardalen
2025-09-23
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Vi på Lagerpeo mälardalen AB söker engagement praktikanter som vill utveckla sina kunskaper inom lager och logistikarbete under praktiken får du arbeta tillsammans med vårt tema och lära dig .
Mottagning av varor
Sortering plock och pack
Märkning och etikettering
Kyl och fryskontroll
Förberedelse av transporter och rutter
Du får handledning av erfarna arbetsledare och möjlighet att prova på flera olika moment inom logistik .
Plats . Kraftlinjegatan 8 västerås
Omfattning: 20_40 Timmar per vecka 2_3 månader
Krav: Intresse för logistik och lagerarbete, noggranhet och samarbetsförmåga .Svenska eller engelska på grundnivå ( meriterande men ej krav
Vad vi erbjuder: lärorik praktikplats där du får praktisk erfarenhet av lager och logistik .
Möjlighet till anställning efter avslutad praktik för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: lagerpromalardalen@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktikplats Lagerpeo". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lagerpro Mälardalen AB
(org.nr 559522-9880)
Kraftlinjegatan8 (visa karta
)
721 36 VÄSTERÅS Jobbnummer
9523190