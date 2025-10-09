Praktikplats inom avdelningen Mobilisering & Organisering med fokus på Loka
2025-10-09
På Amnesty Internationals svenska sektion erbjuds du kvalificerad yrkespraktik på världens största människorättsorganisation. Som praktikant hos oss medverkar du aktivt i det dagliga arbetet på sekretariatet under handledning av Amnestys personal. Under praktikperioden får du mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete med mänskliga rättigheter och om hur en ideell organisation kan fungera.
Vi söker dig som studerar på universitet/högskola/folkhögskola/yrkeshögskola och har möjlighet till en praktik som en del av dina studier eller som kan få praktik genom något av arbetsförmedlingens praktikprogram. Praktikperioden omfattar vanligtvis 20 veckor. Praktiken är oavlönad. Praktiken för vårterminen 2026 startar den 26 januari 2026 och pågår som längst till och med den 5 juni 2026
AVDELNING/ENHET
Som praktikant inom avdelningen Mobilisering & Organisering får du en inblick i hur Amnesty arbetar med att utveckla medlemsorganisationen med särskilt fokus på unga. Du får erfarenhet av att organisera, informera och engagera unga medlemmar och andra aktivister, samordna aktiviteter som t ex nationella seminarium, regionala träffar och utbildningar och att praktiskt verka för mänskliga rättigheter. Avdelningens uppdrag är att stärka och utveckla människorättsrörelsen i Sverige samt att bygga en mer jämlik, inkluderande och antirasistisk medlemsorganisation.
ARBETSUPPGIFTER
Samordna, planera och stötta lokalföreningars aktiviteter vid behov.
Mobilisera till och hålla i lokala träffar för aktivister
Arbeta uppsökande inom ramen för lokal aktivism
Nätverka och hitta relevanta samarbeten lokalt
Samordna och genomföra lokala aktiviteter
Tillsammans med handledare göra en analys och sammanställning av den lokala aktivismen vid slutet av terminen
• Planera och ansvara för marknadsföring och informationsspridning från lokalföreningar och grupper via våra digitala kanaler
• Ingå i projektgruppen Amnesty Sveriges Årsmöte
• Ansvara och skicka ut månadsbrevet för våra lokala grupper runt om i landet
• Andra arbetsuppgifter inom avdelningen kan förekomma
KVALIFIKATIONER
Pågående utbildning inom relevant område för praktikplatsen (t ex statsvetenskap, mänskliga rättigheter, beteendevetenskap, kommunikation etc.)
Kunna tala och skriva på svenska och engelska
Vara bekväm att tala inför grupper och att hålla utbildningar och träffar
Intresse av och kunskap om mänskliga rättigheter
MERITERANDE
Erfarenhet av ideellt arbete
Erfarenhet av att arbeta med unga
Erfarenhet av att organisera eller leda ideella
Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av att utveckla dig inom engagemang och aktivism, framför allt med och bland unga. Du tycker om att ta egna initiativ, skapa nya kontakter och trivs i sociala miljöer. Du är bekväm med självständigt arbete. Som person är du konstruktiv, och du har lätt för att samarbeta och kommunicera. Vidare är du drivande och kreativ samt trivs i en snabbrörlig och omväxlande arbetsmiljö. Du är intresserad av din omvärld och tycker arbete med mänskliga rättigheter är viktigt!
Amnesty i Sverige strävar efter att vara en tillgänglig och inkluderande organisation. Vi söker dig som delar Amnesty Internationals grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Amnesty arbetar kontinuerligt för att höja kompetensen hos medarbetarna kring fördomar, normer och interna strukturer för att vara en inkluderande och tillitsfull arbetsplats. Vi söker dig som har ett inkluderande arbetssätt och anser att jämlikhet är viktigt för arbetsklimatet. Du är en inkluderande person som vill bidra aktivt till jämlikhet. Vi eftersträvar att spegla Sveriges befolkning i vår personalstyrka och bland våra praktikanter och ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.
Ansökan med personligt brev och CV skickas senast 9 november genom att ange din e-postadress nedan (vi tar ej emot ansökningar via e-post). Observera att intervjuer kommer att ske löpande och praktikplatsen kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har passerat. För frågor om denna praktikplats hör av dig till Nathalie Parra Jakupovic på nathalie.parra-jakupovic@amnesty.se
. Mer information om våra praktikplatser hittar du på amnesty.se/lediga-jobb/gor-praktik-pa-amnesty
OM AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty International är en global organisation som kämpar för alla människors lika värde. Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att ha utredare på plats i hela världen kan vi få vittnesmål från de människor som vet vad som pågår, och vi dokumenterar den information vi får för att kunna avslöja när kränkningar mot mänskliga rättigheter sker. Vår storlek är vår styrka - genom att samla många människor som uppmärksammar kränkningarna kan vi skapa kraftfull opinion och sätta press på makthavare och regeringar. På så sätt kan vi långsiktigt skapa förändring och förutsättningar för en värld där mänskliga rättigheter gäller alla. Vi är mycket restriktiva med bidrag från företag och stater. Vi låter oss inte påverkas av politiska partier, religioner eller ekonomiska intressen. Vi är oberoende i våra utredningar och åsikter. Tillsammans påverkar vi för att skapa en värld där mänskliga rättigheter gäller alla, nu och i framtiden. Ersättning
