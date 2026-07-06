Praktikertjänst Fysiokliniken Rehab söker Arbetsterapeut till brett uppdrag
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukgymnastjobb / Vänersborg Visa alla sjukgymnastjobb i Vänersborg
2026-07-06
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Vid fina och väletablerade Fysiokliniken Rehab i centrala Vänersborg finns nu chans för dig som är legitimerad arbetsterapeut att bli en del av det trevliga teamet!
Information om arbetsplatsen
Praktikertjänst Fysiokliniken Rehab startades 2023 och är belägen i fina, nyrenoverade lokaler i centrala Vänersborg. Mottagningen har avtal med Västra Götalandsregionen inom primärvårdsrehab och teamet består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Verksamheten är ledande inom ultraljudsdiagnostik. Tillsammans med ett gott kollegialt stöd och tvärprofessionellt samarbete som inkluderar vårdcentral får du värdefull hjälp med diagnostik och rehabilitering av patienter. Mottagningen är utvecklingsorienterad och följer den senaste forskningen.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter för arbetsterapeut inom primärvårdsrehab. Hembesök förekommer och du behöver ha ett giltigt körkort. Bil finns att låna. Du behöver ha goda kunskaper inom hand- och armbågsrehabilitering samt patienter med stressrelaterade besvär.
Du möter patienter med olika behov och får möjlighet att bidra till ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet i deras vardag.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut gärna med vana från primärvårdsrehab. Erfarenhet krävs.
Flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter som i mottagningens utveckling. Du är nyfiken på nya lösningar och möjligheter. Du tycker om att jobba i team samtidigt som du är en självständig person. Du är flexibel har god förmåga att prioritera.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som lyhördhet samt förmåga till samarbete.
Övrig information
Praktikertjänst erbjuder förmånligt friskvårdsbidrag, förmånscykel, sjukvård- och läkemedelskostnader upp till högkostnadsskyddet samt möjlighet att hyra semesterboende vid Spanska solkusten, Franska Rivieran eller fjällstuga vid Ramundberget.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Om du har frågor om tjänsten så ring gärna vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 39 68 alt mejla till cecilia.kallebo@ptj.se
Vi ser framemot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Parallellgatan 60 (visa karta
)
462 32 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västra Götalands län, Fysiokliniken Rehab Kontakt
Rekryterare
Cecilia Källebo cecilia.kallebo@ptj.se 010-1283968 Jobbnummer
9993989