Praktikanter till Finansinspektionens hållbarhetsavdelning - Våren 2026
2025-10-06
Är du intresserad av att göra praktik inom hållbarhetsområdet inom finansiell sektor och är i slutskedet av dina studier? Som praktikant på Finansinspektionen (FI) får du möjlighet till en spännande praktiktjänstgöring i händelsernas centrum.
Om avdelningen
Under vårterminen 2026 erbjuder vi en praktikplats på hållbarhetsavdelningen. Avdelningen ansvarar för att samordna och driva FI:s hållbarhetsarbete utifrån uppdraget att den finansiella sektorn ska medverka till en hållbar utveckling. Detta görs i samverkan med de fyra verksamhetsområdena Bank, Betalningar, Försäkring, Marknader och staben Ekonomisk analys. I avdelningens uppdrag ingår även att utveckla policyer och föreslå övergripande verksamhetsprioriteringar inom hållbarhetsområdet samt ansvara för intern och extern kommunikation. Hållbarhetsavdelningen ansvarar för delar av FI:s internationella och EU arbete inom hållbar finans till exempel genom att bidra till arbetet inom de europeiska tillsynsmyndigheterna då hållbar finans till stor del styrs på EU nivå.
Som praktikant kan du exempelvis få sammanställa material och enklare analyser samt förbereda och följa upp interna och externa möten. I den mån det är möjligt kommer uppgifterna anpassas utifrån din kompetens och intresse.
Din utbildning och kompetens
Du är student vid högskola/universitet och är i slutskedet av din utbildning, till exempel inom statsvetenskap, juridik eller ekonomi, där praktik ingår och är relevant för din utbildningsinriktning. Vi söker dig som är strukturerad, noggrann, social, driven och samarbetar bra med andra. För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan om praktik
Som praktikant ges du en unik möjlighet till inblick i FI:s uppgifter och processer. Vanligtvis följer du som praktikant en handläggare i dennes vardag och du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad.
Klicka på knappen "Ansök" nedan. Fyll i formuläret, besvara frågorna och bifoga CV där du beskriver syftet med praktiken och varför du vill göra den hos just oss. Bifoga också intyg som styrker att praktiken ingår i din utbildning. Skicka in din ansökan om praktikplats i vårt rekryteringsverktyg. Var uppmärksam på att kommunikationen och kallelse till intervju till stor del kan komma att ske via e-post.
Läs mer om FI:s verksamhet och se en film med medarbetare om du funderar på att arbeta hos oss i framtiden på https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/
FI bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta om rekryteringsprocessen och praktiken
Praktiken omfattar vanligtvis ca 20 veckor, normalt en termin, med start under vårterminen 2026. Praktiken genomförs på heltid under kontorsarbetstid. Då det inte är fråga om ett anställningsförhållande får du ingen ekonomisk ersättning eller förmåner som lön. Som praktikant hos oss ska du vara försäkrad genom ditt lärosäte - säkerställ detta innan du ansöker om praktik.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Kontaktperson: Emilia Högquist, Avdelningschef, 08-408 98519
