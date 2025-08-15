Praktikanter till ett av Sveriges ledande bemanningsföretag
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Administratörsjobb / Järfälla Visa alla administratörsjobb i Järfälla
2025-08-15
Vill du få värdefull erfarenhet inom personalhantering och administration? Nu har du chansen att praktisera på ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och bli en del av vårt härliga team i Veddesta! Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du praktiskt får vara delaktig samt arbeta med hela rekryteringsprocessen. Du får vara med i det dagliga arbetet som en konsultchef och kandidatansvarig utför. Vi söker dig som vill lära dig mer om bemannings- och rekryteringsbranschen och vill få en bred förståelse för hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar med bemanning- och rekryteringstjänster av kollektivanställda såväl som tjänstemän. Din praktik inleds med att lära känna organisationen och dess delar, såsom kandidatansvariga och konsultchefer. Vidare får du en genomgång av system, produkten, befintliga kunder, pågående projekt m.m. Du kommer få varierande uppgifter som kommer bestå av bland annat CV granskning, urval och matchning, telefonintervjuer, intervjuer och referenstagning.
Som praktikant hos oss kommer du att få lära dig och arbeta med:
Telefonsamtal och kontakt med kandidater och kunder
Intervjuer och urvalsprocesser
Dokumentation och arbete i bemanningssystem
Övriga administrativa uppgifter kopplade till personalhantering
Vem är du?
För att trivas hos oss är du en positiv, självgående person som trivs att jobba i team och bidra med idéer i arbetsgruppen. Vi söker dig som känner igen dig i våra värdeord: schysst, framåtlutad & lagspelare. Arbetet kräver att du är kommunikativ och att du som person är strukturerad och tar eget initiativ, samt att du trivs med ett hög tempo och varierande arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi sitter i fräscha lokaler på Veddestavägen 24 i Veddesta och består av ett tight och engagerat gäng på ca 10 personer som stöttar och lär av varandra. Här får du en social och utvecklande praktik där du snabbt blir en del av teamet.
Vi söker dig som
Har möjlighet att praktisera minst 6 veckor
Är engagerad, nyfiken och gillar att arbeta med människor
Vill lära dig mer om bemanning och administration
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
