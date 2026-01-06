Praktikanter som vill få erfarenhet av arbete i köket m
Vi söker praktikanter som vill skaffa sig erfarenhet av arbete i kök.
Arbetsuppgifter: förberedelse av råvaror, disk och städning, hjälpa kökspersonal i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som: är motiverad och vill lära dig, kan arbeta i team och har intresse för köksarbete.
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: titohaj93@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haj deg AB
(org.nr 559538-2093)
421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
Tito Haj titohaj93@gmail.com 0739790802 Jobbnummer
