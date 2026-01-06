Praktikanter som vill få erfarenhet av arbete i köket m

Haj deg AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-01-06


Vi söker praktikanter som vill skaffa sig erfarenhet av arbete i kök.
Arbetsuppgifter: förberedelse av råvaror, disk och städning, hjälpa kökspersonal i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som: är motiverad och vill lära dig, kan arbeta i team och har intresse för köksarbete.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: titohaj93@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Haj deg AB (org.nr 559538-2093)
Näverlursgatan 10b (visa karta)
421 44  VÄSTRA FRÖLUNDA

Kontakt
Tito Haj
titohaj93@gmail.com
0739790802

Jobbnummer
9670142

