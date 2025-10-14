Praktikant till Strategi- och analyssektionen, Försvarsstaben
Försvarsstabens Strategi- och Analyssektion söker en praktikant för VT 2026
Till vår praktikplats söker vi främst någon med intresse av långsiktig strategisk analys.
Praktikperioden kan anpassas till universitetets program januari-juni VT-2026.
Är du högskole- eller universitetsstuderande och vill vara med och bygga en militär
försvarsförmåga som bidrar till fred och säkerhet? Är du nyfiken på långsiktig planering och
beslutsfattande på en strategisk nivå vid en myndighet?
Om sektionen
Strategi- och Analyssektionen (StraAna) är en del av Försvarsstabens planeringsavdelning vid
Försvarsmaktens högkvarter. StraAna ansvarar för framdrivning av Försvarsmaktens
perspektivstudie, samt handläggning och underlagsframställning av Försvarsmaktens bidrag
till Natos processer för långsiktig planering.
Vid sektionen hanteras främst ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga delar av Högkvarteret, samt med Regeringskansliet och andra myndigheter inom försvarsområdet.
Praktiken innebär
Under hela praktiktjänsten kommer du att ingå som en integrerad medarbetare vid sektionen,
där du kommer att få insyn och sakkunskap om sektionens olika arbetsområden genom att
aktivt bidra till verksamheten, så väl i samverkan med andra som självständigt.
Du kommer att delta i planering, genomförande och uppföljning av arbetet med olika
produkter, t ex Perspektivstudien. Arbetsuppgifterna kan bestå av exempelvis omvärldsanalys,
författande av rapporter samt nationell och internationell samverkan. Detta innebär bland
annat att du kommer att planera möten samt förbereda och sammanhålla underlag till
Försvarsmaktens högsta ledning. Du kommer även delta i det nära samarbetet Försvarsmakten
har med Regeringskansliet och andra myndigheter.
Praktiken sträcker sig över hela höstterminen 2025. Praktiken görs på heltid. Arbetsplatsen är
Högkvarteret i Stockholm. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.
Då praktiktjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med
registerkontroll kommer att genomföras före tjänstens tillträde enligt 19§ i säkerhets-skyddslagen.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Den sökande ska ha:
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (förståelse, tal, läs och skrift)
• Pågående studier som för arbetet är relevant, exempelvis statsvetenskap eller
• krigsvetenskap
• God analytisk och administrativ förmåga
• Vana att författa, läsa och analysera kortare och längre texterDina personliga egenskaper
Du har en hög personlig integritet och har en god struktur i ditt arbete. Du är en självklar
lagspelare samt löser uppgifter även under ett visst mått av tidspress och bibehåller ett gott
humör. Då arbetet vid sektionen spänner vitt och brett förväntas du vara flexibel och prestigelös inför tilldelade uppgifter.
MERITERANDE
• Deltagit i kurser och/eller utbildningar i för praktiken relevant område exempelvis försvars och säkerhetspolitik; informationssäkerhet; psykologiskt försvar
• Har intresse för dagens och framtidens utmaningar inom försvars- och säkerhetsområdet, samt av Försvarsmakten som myndighet
• Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten och/eller andra myndigheter inom totalförsvaret exempelvis genomförd grundläggande militär utbildning eller värnplikt
Ansökan skall bestå av:
• Personligt brev
• CV
• Resultatintyg exempelvis Ladokutdrag
För att bli antagen till praktiktjänsten måste du kunna uppvisa intyg om att du är antagen till
en praktikkurs vid universitet eller högskola.
Försäkring
Praktikanten måste vara försäkrad genom sitt lärosäte eller ha en annan försäkring med
motsvarande omfattning. Generellt omfattas alla studerande vid svenska lärosäten av
kammarkollegiets försäkring för studerande. Kontaktuppgifter för detta jobb
Eventuella frågor besvaras av Alexandra Gifting (alexandra.gifting@mil.se
). Nås via
Försvarsmaktens växel 08-788 75 00
Sista ansökningsdag 2025-10-29
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
