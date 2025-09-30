Praktikant inom redovisning sökes till Caka Redovisning

Caka Redovisning AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-09-30


Publiceringsdatum
2025-09-30

Om företaget
Vi på Caka Redovisning AB är en redovisningsbyrå som hjälper små och medelstora företag med bokföring, löner, deklarationer och ekonomisk rådgivning. Vi växer och söker nu en praktikant som vill utvecklas inom ekonomi och redovisning.

Om praktiken
Som praktikant hos oss får du möjlighet att lära dig praktiskt hur en redovisningsbyrå arbetar. Du kommer att få insyn i:
Löpande bokföring
Fakturahantering
Månadsavstämningar
Löneadministration
Deklarationer och momsrapportering
Kundkontakt och service

Vem är du?
Vi söker dig som:
Studerar eller har studerat ekonomi/redovisning (t.ex. YH, högskola, komvux eller SFI med inriktning ekonomi)
Är noggrann, ansvarstagande och vill utvecklas
Har grundläggande datorvana (Excel, Word)
Det är meriterande om du har erfarenhet av bokföringsprogram, men inget krav

Vi erbjuder
En lärorik praktikplats med handledning
Möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken
En chans att växa in i en framtida roll inom redovisning

Plats: Polhemsgatan 1, 112 36 Stockholm
Omfattning: Praktik enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
E-post: Info@caka.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Caka Redovisning AB (org.nr 559330-8769)

Kontakt
Arif Caka
arif@caka.se
0760407675

Jobbnummer
9532138

