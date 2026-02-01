Praktikant Försäljning i livsmedelsbutik

Dina arbetsuppgifter • Försäljning i butik • Hjälpa kunder • Kassaarbete under handledning • Enklare ordning i butiken Arbetstid: Måndag-fredag kl. 09:00-17:00 Språk: Svenska - kan föra vardagliga samtal med kunder Persiska (farsi) för kundkontakt. Praktiken sker via Arbetsförmedlingen. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-04-30 h.gholizadeh100@gmail.com E-post: svedala42@gmail.com