Praktikant Försäljning i livsmedelsbutik

Svedala Centrum livs och tobak HB / Kassapersonalsjobb / Svedala
2026-02-01


Vi erbjuder praktikplats i vår livsmedelsbutik.

Publiceringsdatum
2026-02-01

Dina arbetsuppgifter
• Försäljning i butik
• Hjälpa kunder
• Kassaarbete under handledning
• Enklare ordning i butiken
Arbetstid:
Måndag-fredag kl. 09:00-17:00
Språk:
Svenska - kan föra vardagliga samtal med kunder
Persiska (farsi) för kundkontakt.
Praktiken sker via Arbetsförmedlingen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
h.gholizadeh100@gmail.com
E-post: svedala42@gmail.com

Arbetsgivare
Svedala Centrum livs och tobak HB
Storgatan 42 (visa karta)
233 31  SVEDALA

Arbetsplats
Svedala Centrum livs & tobak HB

Jobbnummer
9715815

