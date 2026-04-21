Praktik- och utbildningssamordnare till vård- och omsorgskontoret
2026-04-21
Vill du arbeta i en roll där du bidrar till framtidens kompetensförsörjning inom vård och omsorg? Vi söker nu en strukturerad och samverkansinriktad praktik- och utbildningssamordnare.
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets HR & Ledningsstöd finns beläget i centrala Norrköping. Enheten består av två grupper, HR och ledningsstöd. Rollen tillhör gruppen HR som består av rekryterare, rekryteringsadministratör, verksamhetsutvecklare, bemanningsspecialister och två praktik- och utbildningssamordnare. Tillsammans arbetar vi för att kompetensförsörja och kompetensutveckla vård- och omsorgskontorets verksamheter.
Hos oss får du en central roll i arbetet med att säkra framtidens kompetens inom vård och omsorg. Du blir en del av en organisation där utveckling, samverkan och kvalitet står i fokus.

Arbetsuppgifter
Som praktik- och utbildningssamordnare ansvarar du för att planera, samordna och följa upp praktikplatser (APL och VFU) inom vård- och omsorgskontoret. Du är en central länk mellan verksamheterna och utbildningsanordnarna och säkerställer att praktikprocessen fungerar strukturerat, rättssäkert och effektivt. Du samordnar, administrerar och publicerar utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser. Vi har kontakter med både interna och externa utbildare. Även att administration kring Äldreomsorgslyftet ingår.
I uppdraget ingår att samordna och planera praktikplaceringar samt att matcha studerande utifrån verksamheternas förutsättningar och kapacitet. Du upprättar och följer upp avtal med utbildningsanordnare, är kontaktperson i praktikrelaterade frågor och säkerställer att arbetet bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer och relevant lagstiftning. Vidare ansvarar du för att följa upp kvaliteten och att ansvara till arbetets kontinuerliga utveckling genom att ta fram statistik och analysera underlag. Uppdraget innebär också att arbeta utbildande mot verksamhet och att tala inför grupp.
Du arbetar nära kollegor, chefer och handledare och har en aktiv roll i att stärka kontorets långsiktiga kompetensförsörjning.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom HR, pedagogik, beteendevetenskap, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av praktik- eller utbildningssamordning, arbete inom offentlig sektor och/eller vård och omsorg. Du har erfarenhet av samordnande eller administrativt arbete och är van att arbeta strukturerat och självständigt. Vidare har du en mycket god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet eller från arbete med praktik- och utbildningssamverkan. Vi ser det även som meriterande om du har kunskap om APL och LIA-strukturer, erfarenhet av avtalshantering, erfarenhet av kompetensförsörjningsarbete och kunskap om arbetsmiljö- och utbildningsrelaterad lagstiftning.
Som person är du lösningsorienterad och relationsskapande, med förmåga att hantera flera parallella uppdrag samtidigt. Du värdesätter struktur, kvalitet och tydlighet i administrativa processer och bidrar till att skapa ordning och effektivitet i ditt arbete.
Du är en självgående och ansvarstagande person som tar initiativ, planerar sitt arbete effektivt och håller ordning även i förändrade situationer. Du har starkt kundfokus, är lösningsorienterad och analyserar problem på ett strukturerat sätt. Du kommunicerar tydligt, bygger goda relationer och anpassar budskap efter mottagaren. Dessutom tänker du strategiskt, ser helheten och bidrar till att nå verksamhetens mål.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 3 maj
Kontakt: Enhetschef VOK HR & Ledningsstöd Sofi Tornmalm, sofi.tornmalm@norrkoping.se
eller 011-15 79 64.
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
