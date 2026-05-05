Praktik på staben hos WaterAid Sverige hösten 2026
Om rollen
Vill du få praktisk erfarenhet av att arbeta med administration på en internationell organisation? Hos oss får du insikter i hur en idéburen organisation arbetar med både strategiska och operativa frågor. Vi kommunicerar dagligen på både svenska och engelska. Du kommer att vara en del av staben där vi driver organisationens utveckling och HR-frågor. Genom att praktisera hos oss får du möjlighet att utveckla dina administrativa och analytiska färdigheter.
Exempel på arbetsuppgifter
Att stödja stabens medarbetare med administrativa uppgifter, exempelvis enkäter, sammanställningar och uppföljningar.
Arbeta med research och omvärldsbevakning, framför allt inom HR och organisationsutveckling.
Uppdatera och strukturera interna dokument, register och policyer.
Vem är du?
Vi tror att du just nu går en ersättningsberättigad utbildning där praktik ingår, exempelvis YH/universitetsprogram/högskoleutbildning, eller är inskriven på en arbetsmarknadsutbildning/praktikantprogram, exempelvis genom Arbetsförmedlingen. Vi tror att du längtar ut i arbetslivet och är intresserad av att i framtiden arbeta med HR, organisationsutveckling eller administration.
Du behöver behärska
Officepaketet, i synnerhet Word, Excel och Powerpoint
Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Som person tror vi att du är
Öppen och nyfiken med en stark vilja att utvecklas
Strukturerad, metodisk och noggrann
Serviceinriktad, lösningsorienterad och vetgirig
Följer gärna instruktioner men tycker också om att ta egna initiativ inom givna ramar
Förutsättningar för tjänsten
Vi söker en praktikant för höstterminen 2026, gärna 4 månader men inget krav. Exakta datum enligt överenskommelse. Under praktiken kommer du att handledas av WaterAids HR-chef. På WaterAid har vi en generös hybridpolicy vilket innebär att vi arbetar både hemifrån och från kontoret utifrån varje individs förutsättningar. Vi tror dock att du som praktikant får mest ut av din tid hos oss genom att vara så mycket som möjligt på kontoret, gärna minst 4 dagar i veckan.
På WaterAid tar vi safeguarding på största allvar och vi gör vårt yttersta för att inte sårbara unga och vuxna ska utsättas för någon form av skada eller brott. Som en del av WaterAids bakgrundskontroll kommer den som beviljas praktik hos oss att ombes uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Ansök genom att skicka endast CV samt svara på våra urvalsfrågor senast den 17 maj 2026. Vi genomför intervjuer löpande. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar via vår rekryteringssida på Teamtailor.
Läs mer om WaterAid på www.wateraid.se.
Har du frågor om praktiken maila till anna.sternbeck@wateraid.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om WaterAid
WaterAid Sverige är del av den internationella federationen WaterAid och tillsammans med våra över 1 500 kollegor verkar vi i 30 länder. Vi är en global organisation med en bred mix av kompetenser. Vårt gemensamma uppdrag är tydligt. Vi jobbar för att alla, överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.
WaterAid Sverige är en inspirerande arbetsplats som erbjuder en spännande och händelserik vardag på jobbet. Att arbeta för oss är utvecklande och givande. Du får insyn i hur organisationen arbetar både i Sverige och globalt.
WaterAid Sverige har hög medarbetarnöjdhet och är en arbetsplats där medarbetare skattar inkludering, eget inflytande, bemötande, ledarskap, innovationskultur, samarbete med kollegor, hållbar arbetsbelastning och generell trivsel mycket högt. Vi erbjuder olika typer av kompetensutveckling, en friskvårdstimme per vecka samt många olika typer av inspirerande personalaktiviteter.
WaterAid vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare och välkomnar därför alla ansökningar till denna roll.
