Praktik/LIA inom offentliga upphandlingar

2026-02-08


Vill du få hands-on erfarenhet av offentliga upphandlingar och lära dig hur man tar fram konkurrenskraftiga anbud som faktiskt vinner? Ecareer söker nu en praktikant/LIA-student som vill arbeta proaktivt med att identifiera relevanta upphandlingar och vara med och författa anbud inom våra olika produktområden - i nära samarbete med vårt anbudsteam.
Om praktikrollen
Som praktikant hos oss blir du en viktig del av processen från första bevakning till färdigt anbud. Du får snabbt ta ansvar och utvecklas i en miljö där kvalitet, struktur och tydlig kommunikation är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter:

Proaktivt bevaka och samla in relevanta offentliga upphandlingar (t.ex. via upphandlingsdatabaser)

Analysera krav, utvärderingsmodeller och bilagor i förfrågningsunderlag

Bidra till att skriva och sammanställa anbudstexter inom våra produktområden

Säkerställa att anbud följer krav, deadlines och formalia

Samordna information internt och stötta vid framtagning av bilagor och underlag

Delta i förbättringsarbete: mallar, checklistor och processer för anbud

Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid självständighet och viljan att lära. Du tar initiativ, gillar att arbeta strukturerat och tycker om att skriva.
Vi tror att du:

Studerar en utbildning där LIA/praktik ingår (t.ex. inköp, försäljning, affärsutveckling, ekonomi, juridik)

Har god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska (och gärna även engelska)

Är noggrann, analytisk och gillar att arbeta mot deadlines

Trivs med att ta ansvar och driva ditt arbete framåt

Meriterande:

Erfarenhet av offentlig upphandling (LOU) eller anbudsarbete

Vana av upphandlingsdatabaser och att tolka kravställningar

Intresse för affär, sälj, erbjudandeutveckling eller kvalitetssäkring

Det här får du hos Ecareer

Praktisk erfarenhet av hela anbudsprocessen och upphandlingar i verkligheten

Nära handledning av vårt anbudsteam och tydlig introduktion

Möjlighet att utveckla ditt skrivande, din struktur och din affärsförståelse

En självständig roll där du får växa - på riktigt

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort text om:

När din praktik/LIA ska genomföras och hur lång perioden är

Varför du är intresserad av offentlig upphandling och anbudsarbete

Eventuell tidigare erfarenhet av liknande uppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 (urval sker löpande)

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!

