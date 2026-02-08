Praktik/LIA inom offentliga upphandlingar
2026-02-08
Vill du få hands-on erfarenhet av offentliga upphandlingar och lära dig hur man tar fram konkurrenskraftiga anbud som faktiskt vinner? Ecareer söker nu en praktikant/LIA-student som vill arbeta proaktivt med att identifiera relevanta upphandlingar och vara med och författa anbud inom våra olika produktområden - i nära samarbete med vårt anbudsteam.
Om praktikrollen
Som praktikant hos oss blir du en viktig del av processen från första bevakning till färdigt anbud. Du får snabbt ta ansvar och utvecklas i en miljö där kvalitet, struktur och tydlig kommunikation är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Proaktivt bevaka och samla in relevanta offentliga upphandlingar (t.ex. via upphandlingsdatabaser)
Analysera krav, utvärderingsmodeller och bilagor i förfrågningsunderlag
Bidra till att skriva och sammanställa anbudstexter inom våra produktområden
Säkerställa att anbud följer krav, deadlines och formalia
Samordna information internt och stötta vid framtagning av bilagor och underlag
Delta i förbättringsarbete: mallar, checklistor och processer för anbud
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid självständighet och viljan att lära. Du tar initiativ, gillar att arbeta strukturerat och tycker om att skriva.
Vi tror att du:
Studerar en utbildning där LIA/praktik ingår (t.ex. inköp, försäljning, affärsutveckling, ekonomi, juridik)
Har god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska (och gärna även engelska)
Är noggrann, analytisk och gillar att arbeta mot deadlines
Trivs med att ta ansvar och driva ditt arbete framåt
Meriterande:
Erfarenhet av offentlig upphandling (LOU) eller anbudsarbete
Vana av upphandlingsdatabaser och att tolka kravställningar
Intresse för affär, sälj, erbjudandeutveckling eller kvalitetssäkring
Det här får du hos Ecareer
Praktisk erfarenhet av hela anbudsprocessen och upphandlingar i verkligheten
Nära handledning av vårt anbudsteam och tydlig introduktion
Möjlighet att utveckla ditt skrivande, din struktur och din affärsförståelse
En självständig roll där du får växa - på riktigt

Publiceringsdatum: 2026-02-08

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort text om:
När din praktik/LIA ska genomföras och hur lång perioden är
Varför du är intresserad av offentlig upphandling och anbudsarbete
Eventuell tidigare erfarenhet av liknande uppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 (urval sker löpande)
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
