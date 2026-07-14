Praktik inom E-handel & Marknadsföring - Med möjlighet till anställning
Forseni Company AB / Chefsjobb / Nacka Visa alla chefsjobb i Nacka
2026-07-14
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Vill du få praktisk erfarenhet på ett snabbväxande e-handelsföretag och samtidigt ha chansen att få en anställning efter avslutad praktik?
Vi på Empower söker nu en engagerad praktikant som vill utvecklas inom e-handel, marknadsföring och sociala medier. Hos oss får du arbeta nära företagets grundare och vara delaktig i den dagliga verksamheten med stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
För rätt person finns goda möjligheter till en fortsatt anställning efter praktikperioden.
💼 Exempel på arbetsuppgifter
✔️ Kundservice via e-post och sociala medier
✔️ Skapa content till Instagram, TikTok och andra kanaler
✔️ Redigera videos i exempelvis CapCut eller Canva
✔️ Packa och skicka kundordrar
✔️ Hantera returer och lager
✔️ Kontakta återförsäljare och samarbetspartners
✔️ Uppdatera kampanjer, annonser och webbshop
✔️ Kontakt med ambassadörer och influencers
✔️ Vara en del av den dagliga driften av vår e-handel
Hos oss får du testa på både kreativa och operativa arbetsuppgifter och följa hela processen – från marknadsföring och försäljning till leverans och kundupplevelse.
👤 Vi söker dig som
✔️ Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
✔️ Har ett intresse för sociala medier, e-handel och försäljning
✔️ Är noggrann och har ett öga för detaljer
✔️ Trivs i ett högt tempo och gillar att ta egna initiativ
⭐ Vi erbjuder
✔️ Praktisk erfarenhet från ett snabbväxande e-handelsföretag
✔️ Stor variation i arbetsuppgifterna och stort eget ansvar
✔️ Möjlighet att utvecklas inom e-handel, marknadsföring och försäljning
✔️ Möjlighet till anställning efter avslutad praktik för rätt person
✔️ Eventuell provision
📍 Praktisk information
Plats: Nacka, Stockholm
Period: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid beroende på din utbildning
Ersättning: Praktiken är i grunden obetald. För rätt person finns möjlighet till både provision under praktiken och en anställning efter avslutad praktik.
📩 Ansök idag!
Skicka din ansökan till jobb@empower-sportswear.com
och bifoga:
• CV
• En kort presentation om dig själv och varför du vill göra praktik hos Empower
Märk ämnesraden med: Praktikplats
Vi intervjuar löpande och hoppas att du blir den vi väljer att fortsätta växa tillsammans med efter praktikperioden.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post
E-post: jobb@empower-sportswear.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Praktikplats". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forseni Company AB
(org.nr 559447-0063) Jobbnummer
10002955