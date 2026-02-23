Praktik inom e-handel | Mode/Fitness | Empower Sportswear
2026-02-23
Vi på Empower söker en driven och nyfiken praktikant till vårt team. Som praktikant får du
en unik inblick i hur det är att driva e-handel i ett modernt, snabbt växande varumärke inom
mode och träningskläder - med varierade uppgifter och mycket eget ansvar.
Dina arbetsuppgifter kan bl.a. vara:
Svara på kundmail och DM:s
Skapa content till sociala medier (Instagram, TikTok, m.m.)
Redigera enklare videos i t.ex. CapCut, Canva eller liknande
Packa och skicka ordrar
Hantera returer och lager
Sälj/kontakta återförsäljare
Uppdatera kampanjer och annonser
Ha kontakt med ambassadörer och hjälpa till med utskick
Vara en del av det dagliga flödet i vår e-handel
Du kommer få möjlighet att testa många delar av e-handel - både kreativa och praktiska -
och vara med i hela kedjan, från order till kund.
Vi söker dig som:
Studerar inom e-handel, digital marknadsföring, kommunikation, logistik, mode mm.
Är bekväm med att arbeta både fysiskt (t.ex. packa ordrar) och digitalt
Är strukturerad, självgående och gillar att ta ansvar
Har öga för detaljer men också känsla för kundupplevelse
Gillar sociala medier och är inte rädd för att testa nytt
Praktisk info
Plats: Nacka i Stockholm men delar av praktiken kan ske på distans
Period: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid eller deltid beroende på din utbildning
Praktiken är i grunden obetald men det finns möjlighet till lön i form av provision
Ansök så snart som möjligt!
Skicka ett mejl till jobb@empower-sportswear.com
Ditt CV
En kort presentation om dig och varför du vill göra praktik hos oss
Märk mejlet med "Praktikplats"
Vi ser fram emot att höra från dig!
/ Team Empowerwww.empower-sportswear.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: jobb@empower-sportswear.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forseni Company AB (org.nr 559447-0063)
(org.nr 559447-0063) Jobbnummer
9759180