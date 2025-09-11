Praktik för dig som vill bidra till demokratin i valet 2026
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2025-09-11
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Partille
Vill du vara med bakom kulisserna i ett val och bidra till att demokratin fungerar? Vill du få en unik praktik som kombinerar administration, kommunikation och samhällsengagemang?
Hos oss i Partille kommun får du vara en nyckelperson bakom kulisserna i valet 2026. Du får värdefull erfarenhet inom HR, rekrytering och projektledning. Allt detta samtidigt som du bidrar till att demokratin fungerar i praktiken!
Nu söker vi en praktikant som får vara med och planera och genomföra en av de mest centrala uppgifterna inför valdagen - att rekrytera och koordinera röstmottagare!
Praktiken som kommer ske under våren 2026 är placerad i Partille kommunhus som är lättillgängligt från Göteborg med kollektivtrafik, endast 8 minuter med tåg eller 13 minuter med buss in till centrala Göteborg.
Varför Partille?
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Här jobbar vi för att det ska vara gött, tryggt och nära. Både för invånare och för våra medarbetare. Här får du en praktikplats där du blir välkomnad in i teamet, för stöd från din handledare och du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till något större! Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet till varandra och korta beslutsvägar.
Vårt mål är ett liv i balans - det ska vara gött att leva och arbeta i Partille kommun!
Läs mer om vår kommun: https://www.partille.se/Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Som praktikant får du en unik inblick i hur valförberedelserna fungerar i praktiken. Du kommer att arbeta nära HR och valorganisationen i Partille kommun och vara en viktig del av teamet som bemannar våra vallokaler.
Det här är en praktikplats för dig som är noggrann, strukturerad och har ett intresse för samhällsfrågor och administration.
Du kommer bland annat att få jobba med:
• Rekrytering av röstmottagare via olika kanaler (hemsida, sociala medier, kontakt med tidigare röstmottagare)
• Administration kopplat till GDPR och samtyckeshantering
• Bemanningsplanering och dokumentation
• Kommunikation med både interna och externa kontakter
• Bidra till utveckling och standardisering av våra rutinerKvalifikationer
Vem söker vi?
Du studerar personalvetenskap, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller liknande, har praktik inom din utbildning och vill få en praktisk erfarenhet från en offentlig organisation. Du har tidigare arbetslivserfarenhet, från administration, gärna minst ett år.
Du som söker är en strukturerad och ansvarstagande person som trivs med att ha ordning och ta ansvar i ditt arbete. Du är nyfiken och initiativrik du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du är van vid att arbeta i digitala verktyg och system, och anpassar dig lätt till nya tekniska lösningar. Dessutom är du kommunikativ och samarbetsvillig, vilket gör att du har lätt för att skapa goda relationer och arbeta tillsammans med andra.
Personlig lämplighet är av stor vikt.
Varmt välkommen till Partille kommun!
ÖVRIGT
Praktiken kommer ske under våren 2026, start och period kan vara flexibelt.
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/272". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
HR-avdelningen
Lisa Sunnerek lisa.sunnerek@partille.se 031-392 2316 Jobbnummer
9503206