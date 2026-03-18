Power Söker Säljare Till Sommaren I Luleå
2026-03-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
POWER söker engagerade och drivna säljare med servicefokus!
POWER erbjuder dig en varierad vardag, där ingen dag är den andra lik och där lösningsförslag och dialog med kunden står i centrum. Ett av våra ambitiösa mål är att bli världens mest kundvänliga varuhus. Vi vill att du ska brinna för att vara en del av det!
Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på deltid med tillträde enligt överenskommelse och med goda möjligheter till fortsatt anställning efter sommaren.
På POWER är vi stolta över att kunna erbjuda ett väl förberett utbildnings- och utvecklingsprogram och vi gör allt möjligt för att du ska kunna utvecklas och ta ditt nästa steg i din karriär. Möjligheterna är många och utbildning och produktutbildning kommer att vara något av det första du introduceras till. Det är viktigt för oss att du hela tiden har rätt information och kunskap för att bli framgångsrik i ditt jobb, samt att ha en ledare som ser dig, stöttar dig och ger feedback. På så sätt blir du en bra säljare i branschens mest expanderande organisation.
Vi vill att du:
• Är bra på att kommunicera med kunder, är serviceinriktad och brinner för försäljning och de produkter vi säljer
• Motiveras av försäljning, når mer än gärna nya mål och resultat såväl enskilt som tillsammans med teamet
• Sätter dig in i kundens behov och önskemål och alltid strävar efter att erbjuda det lilla extra
• Är ansvarsfull, ordningsam och strukturerad
• Har en vilja och förmåga att ta ansvar för den egna prestationen och trivs med att arbeta i ett högt tempo med hög kravställning
• Bidrar med energi, glädje och motivation på arbetsplatsen
• Är ärlig och öppen för att ta emot och ge konstruktiv feedback
• Är pigg, glad, initiativrik samt inställd på att arbeta kvällar, helger och röda dagar.
• Är dig själv - för det är så vi gillar dig!
Vi erbjuder dig:
• Lön och villkor enligt gällande kollektivavtal mellan Handels och Svensk Handel
• Bra förmåner såsom t ex personalrabatt och friskvårdsbidrag
• Värdefull erfarenhet inom säljmetodik, kundbemötande och varuhusdrift i nära samarbete med andra duktiga medarbetare
• Bra och kontinuerlig utbildning med noggrann uppföljning
• Goda utvecklingsmöjligheter samt attraktiva karriärmöjligheter
Vi har en vinnarkultur där vi når våra mål med mod, glädje och entusiasm. Våra värdeord är öppen, ärlig, proffsig och "på". Hos oss har du 100 % mandat.
Låter detta som något för dig? Då hoppas vi att du vill vara med i laget!
POWER anser att jämställdhet, inkludering och mångfald är en styrka och välkomnar alla sökande.
Skicka in din ansökan snarast, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I våra rekryteringsprocesser genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställning kan bli aktuell.
