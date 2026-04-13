Power Söker Säljare Till Driftavdelningen Under Sommaren I Jönköping
Power Sverige AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2026-04-13
POWER söker till Driftavdelningen (kassa/service/support/lager) engagerade och drivna säljare med servicefokus!
POWER erbjuder dig en varierad vardag, där ingen dag är den andra lik och där lösningsförslag och dialog med kunden står i centrum. Ett av våra ambitiösa mål är att bli världens mest kundvänliga varuhus. Vi vill att du ska brinna för att vara en del av det.
Tjänsterna är tidsbegränsade anställningar på deltid 50 % med tillträde enligt överenskommelse och med goda möjligheter till fortsatt anställning även efter sommaren.
På POWER är vi stolta över att kunna erbjuda ett väl förberett utbildnings- och utvecklingsprogram och vi gör allt möjligt för att du ska kunna utvecklas och ta ditt nästa steg i din karriär. Möjligheterna är många och utbildning och produktutbildning kommer att vara något av det första du introduceras till. Det är viktigt för oss att du hela tiden har rätt information och kunskap för att bli framgångsrik i ditt jobb, samt en ledare som ser dig, stöttar dig och ger feedback. På så sätt blir du en bra säljare i branschens mest expanderande organisation.
I rollen som säljare på Driftavdelningen (Kassa/Service/Support/Lager) arbetar du i vår kassalinje, informationsdisk, servicedesk och lager. Du utför många olika arbetsuppgifter under en dag, t ex kalibrera TV-apparater, installera datorer, utföra teknisk support och hjälpa kunder på vår varuutlämning från lagret. Vi ser att du trivs i en föränderlig vardag där du hela tiden ser och tar möjligheterna att hjälpa kunder och kollegor. Du är POWER's ansikte utåt och ser till att våra kunder lämnar varuhuset med en positiv bild av oss som företag. Du säljer försäkringar och ser till att våra kunder får rätt hjälp vid sitt besök hos POWER.
Vi vill att du:
• Är bra på att kommunicera med kunder, är serviceinriktad och brinner för försäljning och de produkter vi säljer
• Motiveras av försäljning, når mer än gärna nya mål och resultat såväl enskilt som tillsammans med teamet
• Sätter dig in i kundens behov och önskemål och alltid strävar efter att erbjuda det lilla extra på ett förtroendeingivande sätt
• Är ansvarsfull, ordningsam, noggrann och strukturerad
• Har en vilja och förmåga att ta ansvar för den egna prestationen och trivs med att arbeta i ett högt tempo med hög kravställning
• Bidrar med energi, glädje och motivation på arbetsplatsen
• Är ärlig och öppen för att ta emot och ge konstruktiv feedback
• Är pigg, glad, initiativrik samt inställd på att arbeta kvällar, helger och röda dagar
• Är dig själv - för det är så vi gillar dig!
Vi erbjuder dig:
• Lön och villkor enligt gällande kollektivavtal mellan Handels och Svensk Handel
• Bra förmåner såsom t ex personalrabatt och friskvårdsbidrag
• Värdefull erfarenhet inom säljmetodik, kundbemötande och varuhusdrift i nära samarbete med andra duktiga medarbetare
• Bra och kontinuerlig utbildning med noggrann uppföljning
• Goda utvecklingsmöjligheter samt attraktiva karriärmöjligheter
Vi har en vinnarkultur där vi når våra mål med mod, glädje och entusiasm. Våra värdeord är öppen, ärlig, proffsig och "på". Hos oss har du 100 % mandat.
Låter detta som något för dig? Då hoppas vi att du vill vara med i laget!
POWER anser att jämställdhet, inkludering och mångfald är en styrka och välkomnar alla sökande.
Skicka in din ansökan snarast, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I våra rekryteringsprocesser genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställning kan bli aktuell.
Välkommen till möjligheternas arbetsplats hos oss på POWER!
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7558015-1943624".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Power Sverige AB
https://powerse.teamtailor.com
Solåsvägen 4a
)
553 03 JÖNKÖPING
Power SE
