Power Söker Avdelningsledare Drift Till Vår Nyöppning Av Varuhus I Halmstad
2026-04-22
POWER söker en passionerad, engagerad och driven Avdelningsledare Drift (kassa/service/support/lager) till vår nyöppning av varuhus i Halmstad!
POWER erbjuder dig en varierad vardag, där ingen dag är den andra lik och där lösningsförslag och dialog med kunden står i centrum. Ett av våra ambitiösa mål är att bli världens mest kundvänliga varuhus. Vi vill att du ska brinna för att vara en del av det!
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med inledande provanställning på sex månader och tillträde enligt överenskommelse.
På POWER är vi stolta över att kunna erbjuda ett väl förberett utbildnings- och utvecklingsprogram och vi gör allt möjligt för att du ska kunna utvecklas och ta ditt nästa steg i din karriär. Möjligheterna är många och utbildning och produktutbildning kommer att vara något av det första du introduceras till. Det är viktigt för oss att du hela tiden har rätt information och kunskap för att bli framgångsrik i ditt jobb, samt att ha en ledare som ser dig, stöttar dig och ger feedback. På så sätt blir du en bra säljare i branschens mest expanderande organisation.
Under sommaren öppnar vi nytt varuhus i Halmstad, ta möjligheten att få vara med och bygga upp ett varuhus från grunden!
Som Avdelningsledare Drift (kassa/service/support/lager) på POWER har vi höga förväntningar på dig och att du alltid agerar som en förebild. Du kommer att få tydliga mål för både din egen och avdelningens försäljning som sedan följs upp löpande. Du arbetar övervägande del av din tid som säljare i varuhuset där du möter våra kunder.
Vi vill att du är flexibel och öppen för förändringar, då branschen och den vardag vi verkar i är i ständig förändring behöver vi löpande anpassa oss för att tillgodose våra kunders och medarbetares förväntningar.
Ledarskap, försäljning, resultat och kundfokus är något du finner intressant, stimulerande och utvecklande, vi vill att du har några års erfarenhet av att leda ett team. Du föregår med gott exempel och delar med dig av dina erfarenheter och tycker om att sprida härlig energi.
Du har en utpräglad vilja och förmåga att ta ansvar och tycker om att arbeta i ett högt tempo. Vi förväntar oss även att du är positiv, initiativrik samt inställd på att arbeta varierade arbetstider såsom kvällar, helger och helgdagar.
Vi vill att du:
• Är bra på att kommunicera med kunder och kollegor, är serviceinriktad och brinner för försäljning och de produkter vi säljer
• Motiveras av försäljning, överträffar mer än gärna nya mål och resultat såväl enskilt som tillsammans med teamet
• Planerar och genomför olika typer av möten såsom t ex morgonutbildningar, personalmöten och medarbetarsamtal
• Säkerställer att dina kollegor har rätt utbildning och kunskap
• Sätter dig in i kundens behov och önskemål och alltid strävar efter att erbjuda det lilla extra
• Är ansvarsfull, ordningsam och strukturerad med erfarenhet från att planera och hålla i löpande inventeringar
• Har en vilja och förmåga att ta ansvar för den egna prestationen och trivs med att arbeta i ett högt tempo med hög kravställning
• Bidrar med energi, glädje och motivation på arbetsplatsen
• Är ärlig och öppen för att ta emot och ge konstruktiv feedback
• Är pigg, glad och initiativrik
• Är dig själv - för det är så vi gillar dig!
Vi erbjuder dig:
• Lön och villkor enligt gällande kollektivavtal mellan Handels och Svensk Handel
• Bra förmåner såsom t ex personalrabatt och friskvårdsbidrag
• Värdefull erfarenhet inom säljmetodik, kundbemötande och varuhusdrift i nära samarbete med andra duktiga medarbetare
• Bra och kontinuerlig utbildning med noggrann uppföljning
• Goda utvecklingsmöjligheter samt attraktiva karriärmöjligheter
Vi har en vinnarkultur där vi når våra mål med mod, glädje och entusiasm. Våra värdeord är öppen, ärlig, proffsig och "på". Hos oss har du 100 % mandat.
Låter detta som något för dig? Då hoppas vi att du vill vara med i laget!
POWER anser att jämställdhet, inkludering och mångfald är en styrka och välkomnar alla sökande.
Skicka in din ansökan snarast, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I våra rekryteringsprocesser genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställning kan bli aktuell.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7608556-1961559".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Power Sverige AB
302 41 HALMSTAD
