Power BI-utvecklare till spännande konsultuppdrag

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2026-06-30


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Är du en analytisk och lösningsorienterad Power BI-utvecklare som brinner för att omvandla data till värdefulla insikter? Nu söker vi, för kunds räkning, en konsult som vill vara med och utveckla moderna BI-lösningar i en verksamhet där datadrivet beslutsfattande står högt på agendan.
I rollen som Power BI-utvecklare kommer du att ansvara för att designa, utveckla och förvalta rapporter, dashboards och datamodeller som ger verksamheten tydliga och användbara insikter. Du arbetar nära olika intressenter för att förstå verksamhetsbehov och omsätta dem till effektiva tekniska lösningar.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla rapporter, dashboards och visualiseringar i Power BI

Bygga, optimera och förvalta datamodeller med hjälp av DAX och Power Query

Hantera datainhämtning, transformation och integration från olika datakällor, exempelvis Excel, Jira, Solman och andra verksamhetssystem

Samarbeta med verksamheten för att identifiera rapporteringsbehov och ta fram relevanta lösningar

Säkerställa hög datakvalitet, datakonsistens och tillförlitlighet i rapporteringslösningarna

Optimera prestanda i rapporter och datauppdateringsprocesser

Dokumentera datamodeller, rapporter och arbetsprocesser

Ge stöd till användare genom felsökning, vidareutveckling och förbättring av befintliga lösningar

Vi söker dig som har
Minst 1–2 års erfarenhet av utveckling i Power BI

Goda kunskaper inom:

Power BI Desktop och Power BI Service

DAX (Data Analysis Expressions)

Power Query (M)

Erfarenhet av datamodellering och förståelse för begrepp som stjärnschema, normalisering och relationer

Erfarenhet av ETL-processer och dataintegration

Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt

God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära intressenter

Erfarenhet av Python är meriterande

Erfarenhet av större eller verksamhetskritiska BI-lösningar är meriterande

Erfarenhet av Power Apps, SharePoint och Power Automate är meriterande

För att lyckas i rollen ser vi att du är:

Noggrann med fokus på datakvalitet och detaljer

Affärsorienterad och skicklig på att omvandla behov till insikter

Samarbetsinriktad med god förmåga att skapa relationer med olika intressenter

Nyfiken och driven att kontinuerligt utveckla dina kunskaper

Uppdragsinformation
Start: 2026-08-10 Slutdatum: 2027-07-31
Låter det som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996863-2079123".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta)
211 42  MALMÖ

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9986028

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