Power BI-utvecklare till spännande konsultuppdrag
Gigstep AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-30
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Är du en analytisk och lösningsorienterad Power BI-utvecklare som brinner för att omvandla data till värdefulla insikter? Nu söker vi, för kunds räkning, en konsult som vill vara med och utveckla moderna BI-lösningar i en verksamhet där datadrivet beslutsfattande står högt på agendan.
I rollen som Power BI-utvecklare kommer du att ansvara för att designa, utveckla och förvalta rapporter, dashboards och datamodeller som ger verksamheten tydliga och användbara insikter. Du arbetar nära olika intressenter för att förstå verksamhetsbehov och omsätta dem till effektiva tekniska lösningar.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla rapporter, dashboards och visualiseringar i Power BI
Bygga, optimera och förvalta datamodeller med hjälp av DAX och Power Query
Hantera datainhämtning, transformation och integration från olika datakällor, exempelvis Excel, Jira, Solman och andra verksamhetssystem
Samarbeta med verksamheten för att identifiera rapporteringsbehov och ta fram relevanta lösningar
Säkerställa hög datakvalitet, datakonsistens och tillförlitlighet i rapporteringslösningarna
Optimera prestanda i rapporter och datauppdateringsprocesser
Dokumentera datamodeller, rapporter och arbetsprocesser
Ge stöd till användare genom felsökning, vidareutveckling och förbättring av befintliga lösningar
Vi söker dig som har
Minst 1–2 års erfarenhet av utveckling i Power BI
Goda kunskaper inom:
Power BI Desktop och Power BI Service
DAX (Data Analysis Expressions)
Power Query (M)
Erfarenhet av datamodellering och förståelse för begrepp som stjärnschema, normalisering och relationer
Erfarenhet av ETL-processer och dataintegration
Stark analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära intressenter
Erfarenhet av Python är meriterande
Erfarenhet av större eller verksamhetskritiska BI-lösningar är meriterande
Erfarenhet av Power Apps, SharePoint och Power Automate är meriterande
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Noggrann med fokus på datakvalitet och detaljer
Affärsorienterad och skicklig på att omvandla behov till insikter
Samarbetsinriktad med god förmåga att skapa relationer med olika intressenter
Nyfiken och driven att kontinuerligt utveckla dina kunskaper
Uppdragsinformation
Start: 2026-08-10 Slutdatum: 2027-07-31
Låter det som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996863-2079123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Storgatan 22A (visa karta
)
211 42 MALMÖ Arbetsplats
Gigstep Jobbnummer
9986028