Power BI Analyst sökes till ett globalt bolag
2025-08-25
Vill du vara med och möjliggöra datadrivna beslut i en organisation med global räckvidd? Vi söker nu dig som vill arbeta med Power BI och datavisualisering och samtidigt bidra till att stärka vårt affärsvärde med intelligenta insikter. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med höga ambitioner, där du har stora möjligheter att påverka vår dataresa världen över.
Om rollen som Power BI Analyst - Dataanalys och Business Intelligence GlobaltI rollen som Power BI Analyst ansvarar du för att samla in, strukturera och visualisera data för olika intressenter inom vår internationella organisation. Du omvandlar komplex information till tydliga insikter, som bidrar till ökad effektivitet och förbättrat beslutsfattande i alla affärsområden.
Du arbetar i nära samarbete med kollegor inom bland annat ekonomi, IT, produktion, och ledning. Rollen innebär också möjligheter att vara med och vidareutveckla våra BI-processer samt att vara en nyckelspelare i vår övergång mot en alltmer datadriven kultur.
Huvudsakliga arbetsuppgifter - Power BI, Dataanalys och Rapportering Utveckla och förvalta rapporter och dashboards i Power BI för användare på flera organisatoriska nivåer.
Identifiera, samla in och strukturera data från olika datakällor, både interna och externa.
Ge stöd och vägledning till användare i verksamheten kring datahantering och rapportanvändning.
Säkerställa datakvalitet och korrekthet i rapporter och analyser.
Delta i projekt inom digitalisering och affärsutveckling, där Power BI och dataanalys är i fokus.
Sprida best practice kring business intelligence och bidra till kontinuerlig förbättring av våra BI-processer.
Vem är du? - Kompetenser och erfarenheter inom Power BI och Dataanalys Eftergymnasial utbildning inom IT, ekonomi, statistik, teknik eller motsvarande.
Erfarenhet av att arbeta med Power BI eller liknande BI-verktyg.
God förståelse för databashantering, dataanalys och visualisering.
Erfarenhet av att tolka, strukturera och presentera data på ett pedagogiskt och målinriktat sätt.
Du är analytisk, lösningsorienterad och har förmåga att förstå verksamhetens behov.
Du har god kommunikativ förmåga och samarbetar gärna med andra för att nå gemensamma mål.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Vi erbjuder - Global arbetsmiljö och datadriven utveckling
Här erbjuds du en utvecklande roll där du ges möjlighet att påverka och förnya hur data används i en global affärskontext. Du får vara med och bygga en modern BI-miljö tillsammans med ett engagerat team. Vi arbetar för en inkluderande och öppen kultur där nya idéer och utveckling välkomnas, och du får ta stort eget ansvar i en miljö där data står i centrum för vår strategiska utveckling.
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag i 12 månader och kan bli eventuellt längre
Lön: Fast lön enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
