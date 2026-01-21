PostNord-butik söker medarbetare på Östermalm
2026-01-21
Butiksmedarbetare till ny butik på Östermalm
PostNord-erfarenhet är ett krav
Östermalm - nära Östermalmstorg
Publicering sdatum2026-01-21Om företaget
Östermalms Present & Paket är ett nytt och ungt företag med en nyöppnad butik mitt i hjärtat av Östermalm, i ett attraktivt område med många trevliga stamkunder och högt kundflöde. Vi arbetar serviceinriktat, i ett högt tempo och möter dagligen en bred kundkrets.
Utöver vår nya butik har vi även en etablerad butik i Fältöverstens galleria, som vi har drivit i flera år.Om tjänsten
Vi söker i första hand en ansvarstagande och självständig medarbetare till vår nya butik på Östermalm.
Tjänsten kräver att du kan arbeta vardagar, kvällar och helger (inklusive söndagar).
Utöver ordinarie arbetspass kan fler timmar bli aktuella under sommarmånaderna, samt löpande när extra behov uppstår vid exempelvis semester, ledighet eller sjukfrånvaro.
Vid behov förekommer även arbete i vår butik i Fältöverstens galleria, främst under sommaren, på söndagar samt vid personalfrånvaro.Dina arbetsuppgifter
PostNord-hantering: mottagning, sortering och utlämning av paket
Noggrann hantering av försändelser (REK, frimärken m.m.)
Kassaarbete och försäljning
Kundservice med högt servicefokus
Ordning och struktur i butik och lager
Tunga lyft kan förekomma
Vid arbete i Fältöversten: Svenska Spel och ATG
Vi söker dig som
Har erfarenhet av PostNord och dess rutiner (krav)
Är mycket noggrann, pålitlig och ansvarstagande
Är punktlig och kan arbeta självständigt
Har energi, är glad och trivs med kundkontakt
Talar flytande svenska
Kan arbeta kvällar och helger samt vardagar
Är flexibel och kan anpassa dig till ett schema som ibland kan ändras
Klarar att lyfta och bära tunga paket
Vi erbjuder
Timanställning med regelbundna arbetspass
Huvudsaklig placering i vår nya butik på Östermalm
Möjlighet till fler timmar under sommaren och vid tillfälliga behov
Möjlighet att ta större ansvar i takt med att verksamheten växer
Som ett nytt och ungt företag har vi i nuläget inte möjlighet att erbjuda OB-tillägg för kvälls- och helgarbete, men erbjuder istället möjlighet till fler arbetstimmar och utveckling inom verksamheten.Så ansöker du
Skicka din ansökan till: ostermalmspop@gmail.com
Märk mejlet med: Jobbansökan
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Via mail
E-post: ostermalmspop@gmail.com
Arbetsgivare Spelöversten AB
(org.nr 556951-0703)
Nybrogatan 44 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Östermalms Present & Paket Kontakt
Fanny Can speloversten@gmail.com 0760454506 Jobbnummer
9697421