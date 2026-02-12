PostNord söker medarbetare till Kundservice i Västerås, Tillsvidareanställn
PostNord Sverige AB / Kundservicejobb / Västerås Visa alla kundservicejobb i Västerås
2026-02-12
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag med ett viktigt samhällsuppdrag, som innebär att vi varje vardag samlar in och delar ut adresserade postförsändelser i hela Sverige. Nu söker vi dig som vill vara med på vår framtidsresa och motiveras av att ta ansvar med ett stort kundfokus.
Bli en del av vårt teamPå Kundservice är vi ca 250 medarbetare. Vi söker nu fler serviceinriktade medarbetare till kontoret i Västerås.Om rollenFokus på kundservice är att ge service och support till PostNords kunder för att göra kundens vardag enklare. Som kundservicemedarbetare är din primära arbetsuppgift att möta kunden via telefon. Med din kompetens, förmåga och lyhördhet identifieras problemet, hittas ett svar/lösning som du förmedlar till kunden på ett förtroendefullt vis. Till hjälp har du systemstöd och en intern support. Du coachas av en teamchef för att utvecklas och uppnå framgång. Sysselsättningsgraden är på 100%. Arbetstiderna är mellan kl. 07.55-18.30 vardagar med varierande start- och sluttid. Kontoret ligger vid Finnslätten i Västerås.
Ärendena kan vara av varierande karaktär. Du behöver ha en analytisk förmåga och att kunna kommunicera med olika kundtyper där du i varje interaktion tar ansvar för att lösa kundens problem. Du utövar självledarskap och drivs av att leverera enligt uppsatta mål.
Det finns goda möjligheter att utvecklas vidare för att bli proffs på de mest utmanande ärendena eller att kommunicera via andra medier såsom chatt och mejl.
Du är representant för PostNord och det du gör är viktigt för att stärka vårt gemensamma varumärke och ge kunden positiva upplevelser.
Du har en säljande profil och drivs av att skapa mervärde för våra kunder. Du har förmågan att identifiera kundens behov och föreslå lösningar som förbättrar kundupplevelsen. Din kommunikativa förmåga och ditt engagemang gör att du kan bygga långsiktiga relationer och bidra till PostNords fortsatta utveckling.
Om digDina personliga egenskaper är något vi lägger stor vikt vid och hos oss behöver du:
- Vara bekväm med att arbeta i ett kontorslandskap och se det som en möjlighet för ett ökat samarbete.
- Ha ett stort intresse för service och att skapa goda relationer genom att visa förståelse för kundens situation på ett professionellt vis.
- Mycket goda kommunikativa egenskaper där du kan vara styrande i samtal men också visa stor empati och få kunden att ta till sig information även i utmanande situationer.
- Ha ett intresse för självledarskap för att hitta nya möjligheter till utveckling och vara öppen för att ständigt förbättras via feedback och coachning.
- Övervinna hinder och utmaningar med hjälp av rätt mental inställning.
- Ta ansvar för dina egna, teamets och verksamhetens gemensamma framgång.
- Behandla alla rättvist och med respekt både i ditt team och i kontakt med kund. Detta genom att vara vänlig, enkel, trovärdig och att ha rätt attityd.
Kompetensmässigt har du:
- Gärna tidigare erfarenhet från kundservice eller annat arbete med tydligt service- och kundfokus
- Fullständig gymnasieexamen.
- God förmåga att hantera svenska och engelska i både tal och skrift.
- God datorvana, är bekväm med dator som primärt arbetsverktyg och behärskar grundläggande program så som Officepaketet.
Ytterligare språkkunskaper och arbetslivserfarenhet inom kundservicebranschen eller serviceyrken är meriterande. Vi ser även det positivt om du har arbetserfarenheter inom PostNords verksamhet.
Vad väntar du på?Rekrytering sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Vår rekryteringsprocess innehåller tester i syfte att använda standardiserade bedömningsmetoder för att göra ett rättvist och opartiskt urval. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kundservice.rekrytering@postnord.com
.
Varmt välkommen med din ansökan!
För Fackliga kontaktpersoner se Facklig kontakt | PostNord.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
Vi leder branschen in i den koldioxidsnåla ekonomin, med målet att bli fossilfria till 2030. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan genom att investera i fossilfria transporter och utveckla hållbara lösningar för våra kunder och medarbetare. Med vår expertis och vårt unika distributionsnät utvecklar vi förutsättningar för framtidens kommunikation och handel. Ersättning
