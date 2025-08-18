Postnord söker extrajobbare till nattetid i Segeltorp
2025-08-18
Är du en driven och pålitlig person som älskar att vara aktiv? Då har vi det perfekta extrajobbet för dig! För att jobba som extra på lager hos Postnord behöver du vara uthållig och punktlig samt ha organisatoriska förmågor. Du är flexibel, noggrann och punktlig och du trivs med att arbeta i ett tungt och högt tempo. Så om du vill vara en del av vårt härliga team, ansök redan idag! ATT JOBBA PÅ JOB&TALENT
På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
Som extraarbetare på Postnord får du ansvar för att hantera och sortera paket samt följa våra arbetsrutiner, det innebär tunga lyft och högt tempo. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där snabbhet och noggrannhet är viktigt. Ditt arbete bidrar till att säkerställa smidiga leveranser till våra kunder. Här får du möjlighet att vara en del av ett team som arbetar effektivt för att upprätthålla hög kvalitet och service.
DINA KVALIFIKATIONER
Studerande, deltidsanställd eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Detta är ett krav
Du måste ha fullständiga gymnasiebetyg
Kunna vara flexibel och jobba natt, minst 3 nätter i veckan
Flytande svenska i både tal och skrift då det är viktigt att du kan tillgodogöra dig skriftliga säkerhetsinstruktioner och utbildningsmaterial.
MERITERANDE
Truckkort A 1-4 - B 1-5.
Erfarenhet av att tidigare jobbat inom lager &logistik
Körkort
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
Har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent.
Är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
Har en hög servicenivå och är punktlig.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan via denna sida, notera att vi ej tar emot ansökningar via mejl eller telefon!
OM JOB&TALENT
Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Jobandtalent startade 2009 i Spanien och är numera ett globalt bolag som återfinns på de största europeiska marknaderna, i USA och Sydamerika. I Norden ingår även Storesupport och Jobzone i koncernen.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Job&Talent Kontakt
Christoffer Uhlin christoffer.uhlin@jobandtalent.com Jobbnummer
9463052