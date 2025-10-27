Postdoktorer inom trådlösa nätverk och AI-driven resursoptimering
2025-10-27
Vi söker nu två postdoktor till avdelningen för Kommunikationssystem vid KTH.
Tjänsten är en del av två stora europeiska forskningsinitiativ, SMART-6GSAT och 6G DICE - som syftar till att forma nästa generation av integrerade terrestra och icke-terrestra 6G-nätverk. Projekten samlar ledande akademiska, industriella och offentliga aktörer för att utveckla energieffektiva, robusta och tillförlitliga AI-baserade lösningar för framtidens kommunikationsinfrastruktur.
Postdoktorerna kommer att bidra till AI-stödd nätverksdesign, optimering och orkestrering över terrestra, luftburna och satellitbaserade segment. Arbetet kombinerar de senaste maskininlärningsmetoderna - såsom stora språkmodeller (LLM), transformers, förklarbar AI - med matematisk optimering för att möjliggöra dynamisk tilldelning av radio-, beräknings- och energiresurser under nätverksbegränsningar.
Forskningen bedrivs i en samarbetsinriktad och tvärvetenskaplig miljö, med nära samverkan med stora industripartners (t.ex. Ericsson, Airbus) samt andra europeiska forskningscentrum. Tjänsterna erbjuder utmärkta möjligheter till publikationer med hög genomslagskraft, bidrag till demonstratorer och standardisering, samt professionell utveckling inom både akademi och industri.
Den framgångsrika kandidaten kommer att spela en central roll i att samordna forskningsaktiviteter inom gruppen, leda samarbeten i internationella projekt, publicera i ledande vetenskapliga tidskrifter och konferenser, samt handleda masterstudenter och biträda vid handledning av doktorander.
Aktuella forskningsområden inkluderar, men är inte begränsade till:
Fordons- och luftburna kommunikationssystem AI-baserad nätverksoptimering Integrerade mark- och icke-markbaserade nätverksarkitekturer Samordnad kommunikation, beräkning och sensning 3D-trådlösa nätverk och interferenshanteringKvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
- doktorsexamen i elektroteknik, datavetenskap eller ett närliggande område, med en stark forskningsbakgrund inom trådlös kommunikation, nätverk eller optimering
- Publikationer i vetenskapliga tidskrifter eller konferenser av hög kvalitet (helst på IEEE Transactions-nivå) inom relevanta forskningsområden.
Meriterande
- Vid sista ansökningsdag högst tre år sedan doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen avlades.
- Förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete i tvärvetenskapliga och internationella miljöer.
- Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska, då det krävs i det dagliga arbetet.
- Erfarenhet av handledning av master- eller doktorandstudenter är meriterande.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet
- Erfarenhet av maskininlärning, simuleringsmiljöer eller systemnivåutvärderingar är meriterande.
- Sökande förväntas ha dokumenterad kompetens inom minst ett av följande områden:
- Interferenshantering, belastningsbalansering, strålformning och MIMO-algoritmer
- Gemensam optimering av kommunikations- och beräkningsresurser
- Integrerade satellit- och marknätverk
- AI/ML-baserad nätverksstyrning och prestandautvärdering
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kompetens.
- Kopior av examensbevis och betygfrån tidigare universitetsstudier. Om originaldokumenten inte är på svenska eller engelska ska översättningar till något av dessa språk bifogas.
- Publikationslista.
- En kort redogörelse(max två sidor) för varför du vill bedriva forskning, dina vetenskapliga intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare, dock längst två år
En https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-postdoktor-2021-11-19.pdf
är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
