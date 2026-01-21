Postdoktor, utvärdering och uthållig skötsel av regnskog på Borneo
Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Vi söker en postdoktor att arbeta i ett projekt som utvärderar och utvecklar rehabilitering av förstörd regnskog och uthållig skötsel på Borneo. Så ett frö projektet initierades 1998 av Ingvar Kamprad för att rehabilitera regnskog på Borneo som förstörts av bränder och avverkningar, och har sedan utförts i ett nära samarbete med IKEA, SLU och Sabah Foundation. I projektet ingår försök och provytor som utvärderar rehabilitering och uthållig skötsel av regnskog.
Tjänsten innebär insamling, bearbetning och publicering av data från projektet samt uppföljande inventeringar och kontakter med lokala partners. Även design och etablering av nya försök kan ingå i arbetet.
Sökande ska ha en doktorsexamen i biologi, skogsvetenskap eller motsvarande, med inriktning på tropisk regnskogsskötsel och restaurering. God kunskap om skogsskötsel i tropikerna, tropisk ekologi och relevant databashantering och dataanalys är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av fältarbete, arbetsledning och analyser av inventeringsdata från regnskog är en merit. Den sökande bör ha relevant kunskap om inventeringsmetodik, analysmetoder och programvara för att analysera biomassa, biodiversitet, artegenskaper ("species traits") och struktur i tropisk regnskog. Även erfarenheter av skogliga ekonomiska analyser är meriterande. Relevanta kontakter med forskare och samarbetspartners i Sabah och internationellt är också meriterande. Den framgångsrika kandidaten ska ha visat vetenskaplig skicklighet i området t.ex. i form av publicering i vetenskapliga tidskrifter, och deltagande på internationella möten. Goda kunskaper i engelska (muntligt och skriftligt) är ett krav och kunskaper i lokala språk är meriterande.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan
Postdoktorn kommer att anställas vid Institutionen för skoglig ekologi och skötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. Institutionen består av ungefär 115 personer varav 9 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem samt hur skogsekosystem bäst kan förvaltas idag och i framtiden
För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/
Umeå
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
100%
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-02-04
