Postdoktor: Psykologi, skogsförvaltning och biologisk mångfald
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Högskolejobb / Umeå Visa alla högskolejobb i Umeå
2026-07-03
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Institutionen för skoglig bioekonomi och teknologi
Vi söker en engagerad och motiverad postdoktor som vill ingå i ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och University of Massachusetts. I takt med att Sverige och EU arbetar mot ambitiösa mål för biologisk mångfald och restaurering av ekosystem blir förståelsen för de mänskliga dimensionerna av skogsförvaltning allt viktigare. Tjänsten erbjuder en unik möjlighet att bidra till forskning i skärningspunkten mellan psykologi, ekonomi och skogsbruk, med syftet att stödja beslutsfattande för mer motståndskraftiga och hållbara skogslandskap.
Den fullständiga annonsen finns på: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-jobb/
Om jobbet
EU:s naturrestaureringsförordning och Sveriges miljökvalitetsmål ställer ökade krav på landskap med en rikare biologisk mångfald. I Sverige äger omkring 300 000 individer och familjer cirka 50 procent av den produktiva skogsmarken, som täcker ungefär två tredjedelar av landets yta. Dessa familjeskogsägare kommer att behöva genomföra en stor del av de åtgärder som krävs för att stärka den biologiska mångfalden i Sveriges skogar.
Inom ramen för ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse undersöker vi tre centrala forskningsfrågor:
Vilka framträdande element i familjeskogsägares kognitiva modeller beskriver deras uppfattningar om och bedömningsstrategier kring biologisk mångfald i det egna skogsinnehavet?
Har familjeskogsägare förmåga, möjligheter och motivation att förändra sitt beteende i riktning mot skogsbruksmetoder som stärker den biologiska mångfalden?
Kan interventioner som erbjuder ekonomisk ersättning främja familjeskogsägares övergång till skogsbruksmetoder som stärker den biologiska mångfalden?
För att besvara dessa frågor söker vi en postdoktor som vill arbeta tillsammans med forskare inom tillämpad ekonomi, psykologi och skogsvetenskap. Den utvalda kandidaten kommer att bidra till att integrera beteendevetenskapliga perspektiv och kunskap om naturresursförvaltning i relevanta forskningsdesigner, utveckla forskningsfrågor, tillämpa lämpliga analysmetoder samt skriva vetenskapliga publikationer. Anställningen är en heltidsanställning på två år. En viktig arbetsuppgift är att utveckla intervjuprotokoll för studier med familjeskogsägare, stödja datainsamling samt leda analyser av insamlad data. Placeringsort är SLU campus i Umeå.Publiceringsdatum2026-07-03Bakgrund
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom de senaste tre åren inom ett relevant ämnesområde, exempelvis tillämpad ekonomi, kognitionsvetenskap, psykologi eller ett starkt tvärvetenskapligt program. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Sökande förväntas ha mycket god förmåga att kommunicera på engelska, såväl i tal som i skrift, samt en tydlig motivation att göra en akademisk karriär. Förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och samarbeta effektivt i tvärvetenskapliga och internationella forskningsmiljöer är av stor betydelse. Meriterande är dokumenterad förmåga att integrera beteendevetenskapliga perspektiv i forskning om beslutsfattande, erfarenhet av att skriva vetenskapliga manuskript samt avancerade och dokumenterade kunskaper i R, Stata eller motsvarande analysprogram för statistisk modellering. Även goda kunskaper i svenska samt erfarenhet av att använda enkäter och/eller intervjuer som datainsamlingsmetoder är meriterande.Om företaget
Institutionen för skoglig bioekonomi och teknologi vid SLU som samlar bred expertis inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Genom att förena tvärvetenskapliga perspektiv bedriver vi forskning som omfattar hela den skogliga värdekedjan, och undersöker hur råvaror, material, processer och system kan utvecklas för att bidra till en hållbar utveckling av skogens resurser och en cirkulär bioekonomi. Institutionen finns på campus i både Umeå och Uppsala.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/skoglig-bioekonomi-och-teknologi/?gad_source=1&gad_campaignid=21086656031&gclid=EAIaIQobChMIwMj3yOmalQMVdluRBR3n7yxAEAAYASAAEgKD_fD_BwE
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader.
Omfattning:
100%Tillträde
Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi välkomnar ansökningar fram till den 30e september 2026 via knappen nedan. Kandidater uppmuntras att ta del av forskningen av Francisco X. Aguilar, professor (tillgänglig https://www.slu.se/en/profilepages/c/francisco-aguilar/
och på https://scholar.google.com/citations?user=GD4lKi8AAAAJ&hl=en),
samt medforskare Linus Andersson, docent (tillgänglig https://www.umu.se/personal/linus-andersson/
och på https://scholar.google.se/citations?user=TzmSEKsAAAAJ&hl=sv&oi=sra).
Läs gärna en översikt av projektet som finns https://mmw.wallenberg.org/en/project/how-private-forest-owners-choices-shape-swedens-forest-biodiversity
innan du ansöker.
Sökande ska lämna in:
ett CV
en forskningsplan på två sidor som beskriver hur kandidaten kan bidra som en integrerad del av teamet i arbetet med att besvara de tre specifika forskningsfrågorna
kopior av examensbevis samt utdrag ur samtliga akademiska studieresultat
kontaktuppgifter till minst två referenspersoner som har god insyn i den sökandes kvalifikationer
styrkt kunskap i engelska samt aktuell kunskap i svenska
i förekommande fall, kopior av vetenskapliga publikationer
Slutligt urval kommer att göras efter intervju. Inför intervjun ska de sökande som gått vidare till sluturvalet kunna uppvisa vidimerade kopior av intyg, examensbevis och studieutdrag från tidigare studier vid ett internationellt erkänt lärosäte (universitet eller högskola). Om den sökande är utländsk medborgare kräver SLU en vidimerad kopia av passets sida med personuppgifter och fotografi.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Skogsmarksgränd 17 (visa karta
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907 36 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Francisco X. Aguilar francisco.aguilar@slu.se +46722479538 Jobbnummer
9990674